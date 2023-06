Miami y EEUU enloquecen ante la cercanía del debut de Messi

"Va a poder dejar este legado increíble y es un legado que no podría llegar en mejor momento", le comentó Anson Dorrance, quien está en su temporada número 47 como la entrenadora de Carolina del Norte, a The Associated Press. "Vamos a ser sede de la siguiente Copa del Mundo masculina y parte de construir una plataforma que nos asegure que vamos a vender todos los boletos en cada estadio pasa por garantizar que nuestra liga principal masculina, la MLS, también esté llenando todos los recintos", añadió.

El atacante todavía se encuentra en el proceso de finalizar el acuerdo con la organización, pero tiene previsto realizar su debut el 21 de julio, en casa, contra el Cruz Azul.

messibeckham.jpg Lionel Messi y David Beckham posan juntos durante la visita del exjugador inglés a las instalaciones del PSG en Francia. El actual dueño del Inter Miami en la MLS espera llevar al argentino a su equipo para la siguiente temporada AP

Su arribo tiene pautado proporcionar un incremento considerable en asistencia a los juegos de la MLS, antes de la celebración del siguiente Mundial en 2026.

La liga está llegando al nivel deseado y una prueba de ello es que los precios de los boletos para los juegos del Inter Miami se han disparado desde el anuncio de Messi y el resto de los equipos ya están ofreciendo tickets adicionales para encuentros futuros con el club del sur de la Florida.

De acuerdo al portal Vivid Seats, un sitio de reventa e intercambio de boletos, el precio del ticket promedio para el juego del Inter Miami contra el Cruz Azul en julio saltó de 126 dólares el 6 de junio (un día antes del anuncio de Messi) a 2.151 dólares el 20 de ese mes (un aumento del 1.605%).

"Messi es uno de los grandes atletas de todos los tiempos y está causando una solicitud inmensa para poder tener el chance de verlo jugar en Miami y en los Estados Unidos", aseguró Chris Leyden, el director de crecimiento de mercadeo de SeatGeek, otro portal de intercambio de boletos. "Se une a tipos como LeBrom (James) y (Tom) Brady cuando se trata de tener un impacto inmediato y dramático en la solicitud de entradas tras cambiarse de equipo. Y la situación de Messi es particularmente única, pues muchos fanáticos en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de verlo en vivo por primera vez".