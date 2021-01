Towns, estrella de los Wolves en la NBA, positivo a COVID-19

"Antes del juego de esta noche (viernes), recibí otra llamada terrible y di positivo para COVID", dijo Towns.

"Rezo todos los días para que esta pesadilla del virus desaparezca y les ruego a todos que continúen tomándolo en serio con todas las precauciones necesarias. No podemos detener la propagación de este virus solos, debe ser un esfuerzo de todos nosotros".

En abril del año pasado, la madre de Towns, Jacqueline Cruz-Towns, murió a la edad de 58 años después de contraer COVID-19. El padre de Towns también contrajo la enfermedad, pero se recuperó.

Los informes de los medios estadounidenses han dicho que otros seis miembros de la familia extendida de Towns habían muerto por complicaciones del coronavirus.

"He visto muchos ataúdes en los últimos siete meses", recordó Towns en diciembre antes del inicio de la nueva temporada de la NBA. "Me rompe el corazón que mi familia, en particular mi padre y mi hermana, sigan sufriendo la ansiedad que acompaña a este diagnóstico, ya que sabemos muy bien cuál podría ser el resultado final", añadió Towns.

"Para mi sobrina y sobrino ... les prometo que no terminaré en una caja junto a la abuela y superaré esto", agregó.

El caso positivo de Towns se produce en medio de una serie de aplazamientos en la NBA, que abrió su temporada 2020-2021 el mes pasado en medio de un repunte de COVID-19 en los Estados Unidos.