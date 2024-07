María Elvira Salazar destaca el poder del voto hispano en las elecciones de 2024

La congresista mencionó que el expresidente Donald Trump, a quien describió como un "hombre nuevo" tras una experiencia transformadora, ha captado la atención y el apoyo de muchos votantes hispanos. Según Salazar, Trump, tras una experiencia cercana a la muerte, ha recibido un mensaje divino que lo ha llevado a reevaluar su propósito en la vida política, algo que resuena fuertemente entre los hispanos.

"Nosotros somos una comunidad de fe, también somos una comunidad que aprecia a la gente fuerte", comentó Salazar, enfatizando cómo esta narrativa de redención y fortaleza es poderosa para los votantes hispanos.

"Cambio significativo"

Las encuestas indican un cambio significativo en las preferencias de voto de los hispanos, con más del 50% inclinándose hacia el Partido Republicano, un aumento considerable en comparación con elecciones anteriores. Este cambio se debe en gran parte a la insatisfacción con la administración del presidente Biden, especialmente en términos de economía, política social y gestión migratoria.

“Todo indica que más del 50% de los hispanos podrían votar por los republicanos, algo sin precedentes. Anteriormente votaban entre un 45 a 50%, cifra que podría ser superada, de acuerdo con los pronósticos. Los republicanos están más enfocados en la campaña para los hispanos porque a esa comunidad no les gusta el mensaje demócrata”, aseguró la congresista.

Salazar también destacó que "todo indica que Trump va a ser el presidente, pero no solamente eso, un presidente diferente como persona", afirmó.

Además, la congresista destacó que el Partido Republicano está prestando más atención a los hispanos, reconociendo la creciente importancia de esta comunidad en el proceso electoral. "No es que no les interesábamos, es que no nos conocen. Ahora nos están conociendo más porque nos estamos acercando a ellos", haciendo hincapié en la necesidad de un mayor acercamiento y comprensión mutua.

Las declaraciones de Salazar desde la Convención Nacional Republicana reflejan un cambio profundo en la política estadounidense, donde el voto hispano se ha convertido en un elemento clave que podría definir el resultado de las elecciones de 2024.

FUENTE: DLA