domingo 18  de  octubre 2026
Elecciones

Trump expresa su "respaldo total" a Netanyahu para los comicios de octubre en Israel

El mandatario dijo que "si Israel tiene al líder equivocado, cualquiera que no sea Bibi, EEUU tendría que hacer el trabajo solo y no me inclino por ello"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK — El presidente Donald Trump dio este domingo su "respaldo total" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones del próximo 27 de octubre.

"Por favor, que esta carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel", para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.

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"Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel", sostuvo el mandatario que había eludido hasta ahora hablar sobre su apoyo al primer ministro a pesar de su relación con Washington.

"Ya no me involucro en la política (israelí)", dijo a principios de este mes a los medios aunque aseguró que ha mantenido "una muy buena relación con él”.

Trump aseguró hoy en su Truth Social que Netanyahu, de 76 años, ha sido un gran primer ministro "guerrero" y un socio aún mejor "para la paz en la lucha contra la República Islámica de Irán, con su lema de 51 años: ¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!"

Acto seguido afirmó que juntos "destruiremos al pequeño Satán y al gran Satán". ¿Qué país puede sobrevivir cuando se permiten tales afirmaciones, ya que, al final, siempre terminan siendo ciertas?".

La guerra contra Irán

Hizo hincapié en la guerra que Israel y EEUU mantienen contra Irán, del que dijo que ha sido destruido tanto militar como económicamente "y a menos que cambien de rumbo rápidamente, pronto terminaremos el trabajo".

Trump aseguró que con "un líder equivocado" en Israel, que sería "cualquiera que no fuera Bibi", Estados Unidos tendría que hacer solo ese trabajo (contra Irán) "y no estoy dispuesto a hacerlo".

"Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel. A pesar de todo, ha resistido y, de hecho, ¡ha prosperado!", siguió Trump en sus elogios al candidato a revalidar como primer ministro, cargo que ha ocupado por cerca de dos décadas.

Trump afirmó que lo ha visto lidiar en situaciones difíciles, antes de las que "cualquier persona se habría derrumbado", pero, en contraste, "él se fortaleció y conserva esa misma fortaleza hasta el día de hoy".

"Este es el tipo de socio que Estados Unidos exige a Israel, un país por el que tanto ha hecho. Por favor, que esta carta sirva para expresar mi completo y total apoyo a Bibi Netanyahu en su campaña para la reelección como primer ministro de Israel. ¡BIBI NETANYAHU NUNCA LOS DEFRAUDARÁ! aseguró.

Nueva York es el lugar con la mayor población israelí fuera de su país.

"Muy honrado"

El primer ministro israelí respondió al respaldo electoral del presidente Trump con un vídeo en inglés en el que se dirige directamente a los estadounidenses y les promete que la gasolina bajará cuando desaparezca la amenaza del régimen iraní, "pero solo con Trump".

"Si les preocupan los precios actuales de la gasolina, piensen en lo que pasaría si Irán consiguiera armas nucleares, algo que Donald Trump y yo nunca permitiremos", afirma Netanyahu en la grabación, de casi dos minutos, publicada en X a nueve días de las elecciones israelíes del 27 de octubre.

"Cuando desaparezca la amenaza de ese régimen, los precios de la gasolina bajarán. Pero solo con Trump. No va a pasar con quienes quieren contemporizar con estos tiranos, estos carniceros, y apaciguarlos", añade.

En un vídeo grabado desde la azotea de un edificio tras el anochecer, el primer ministro se declaró "muy honrado" por el "extraordinario" apoyo de su "querido amigo Donald", de quien dice que decir que es el mayor amigo de Israel que ha pasado por la Casa Blanca "se queda corto, y por mucho".

Netanyahu elogia a Trump como un líder "de convicción, de claridad, de coraje" que ha plantado cara a la "dictadura asesina" de Teherán, a la que acusa de buscar armas nucleares y los medios para lanzarlas contra cualquier ciudad estadounidense, sin dejarse influir por las críticas internas.

El apoyo llega en plena igualdad en las encuestas, que dan a la coalición de Netanyahu una estimación de escaños similar a la de su rival, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot.

Antes del vídeo, Netanyahu ya había agradecido el gesto en X: "Gracias, presidente Trump, por el enorme apoyo y el trabajo conjunto. ¡Juntos completaremos la misión!", en un guiño a la ofensiva emprendida por ambos países contra Irán.

Poco después compartió una imagen en la que aparece estrechando la mano de Trump frente a cuatro retratos: los del presidente palestino, Mahmud Abás; el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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