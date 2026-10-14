miércoles 14  de  octubre 2026
Conflicto bélico

Netanyahu descarta un ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas en Israel

El inquilino de la Casa Blanca ha realizado diversas declaraciones durante los últimos días sobre un posible ataque y la posibilidad de un acuerdo antes de las 'midterms' del 3 de noviembre

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

@netanyahu / X
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

AFP
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que está en contra de un ataque contra Irán por parte de Estados Unidos o Israel de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 27 de octubre, entre las tensiones por la falta de avances en el plano diplomático para lograr un acuerdo de paz tras la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"En mi opinión, no es algo conveniente para nosotros", dijo en declaraciones a la emisora Radio del Ejército, un día después de que la cadena israelí Channel 12 informara de que Netanyahu habría pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que renueve la ofensiva contra Irán antes de las citadas elecciones.

Lee además
Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
ANÁLISIS

La guerra de Irán y el talón de Aquiles financiero de China
rubio asegura que iran ha perdido el control de ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

El inquilino de la Casa Blanca ha realizado diversas declaraciones durante los últimos días sobre un posible ataque y la posibilidad de un acuerdo antes de las 'midterms' del 3 de noviembre en Estados Unidos, en un momento en el que Teherán sopesa la respuesta de Washington a su última propuesta para relanzar las negociaciones.

Advertencia a Hezbolá

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este mismo miércoles con ocupar más territorio en el sur de Líbano en caso de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá "se sume a Irán en un ataque contra Israel", tal y como recogió el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Si Hezbolá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá más territorio en el sur de Líbano, en las zonas de Nabatiye y el río Litani, áreas que pasarán a formar parte de la zona de seguridad permanente de Israel", advirtió durante una visita a las zonas ocupadas en el sur de Líbano.

Katz hizo hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para llevar a cabo la ofensiva terrestre" y advirtió que los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiye y considerados un bastión de Hezbolá, serían objetivo de nuevos ataques en ese caso.

"Dahiye también será evacuado y su infraestructura terrorista atacada, lo que provocará el desplazamiento de más de un millón de chiíes en Líbano", amenazó, antes de argumentar que el fallecido líder de Hezbolá, Hasán Nasralá --eliminado por Israel en un bombardeo en septiembre de 2024--, "destruyó a la comunidad chií de Líbano antes de ser eliminado" y agregar que el actual jefe del grupo, Naim Qasem "podría aniquilarla por completo antes de que él también sea eliminado".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Copiloto de Flydubai planeaba un atentado en Israel inspirado por el 9/11

Embajador de EEUU en Canadá advierte sobre una posible "injerencia electoral"

FBI niega que su director esté de visita en Rusia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, Angie Salazar, habla junto al Fiscal General interino Todd Blanche (izquierda) y al Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin (derecha) durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC.
MIGRACIÓN

EEUU agiliza la revocación del estatus de refugiados por "motivos de seguridad y prevención del fraude"

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
Giro meteorológico

Sur de Florida se despide del tiempo seco y se prepara para varios días de lluvia

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registran la casa de la representante Ilhan Omar (D-MN) el 12 de octubre de 2026 en Washington, DC.
Investigación

Congresista demócrata Ilhan Omar bajo la lupa federal por sus finanzas y presunto fraude migratorio

Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos
SANCIóN

Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la condena en rueda de prensa en West Palm Beach.
CORRUPCIÓN

Exadministrador de Fort Pierce, Florida, podría recibir hasta 5 años de prisión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
José Luis Suárez Pozo, de 51 años.
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Conductor de Uber detenido en Hialeah por presunta agresión sexual a una pasajera

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 
SANCIONES

Pragmatismo se impone a la extracción de Jorge Rodríguez de lista de sancionados de EEUU

Formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
PLAZO FISCAL

Impuestos 2025: vence este jueves la prórroga y esto es lo que debe hacer

Los votantes de Florida tendrán que tomar una decisión histórica. 
HORA DE DECIDIR

Florida votará tres enmiendas históricas: qué está en juego en las próximas elecciones