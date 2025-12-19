Daniella Levine Cava inaugura novedoso parking de 2.240 plazas en MIA, parte del ambicioso plan de modernización de $9 mil millones

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto Ralph Cutie , director de MIA, y otros funcionarios locales inauguran nuevo parking en el aeropuerto de Miami.

MIAMI .- Daniella Levine Cava , alcaldesa de Miami-Dade , inauguró este viernes 19 de diciembre el nuevo estacionamiento de 2.240 plazas del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), una de las primeras obras de gran impacto dentro del ambicioso proceso de modernización de la terminal aérea, que contempla inversiones superiores a los 9.000 millones de dólares y busca transformar integralmente la experiencia de los pasajeros en los próximos años.

La obra, entregada antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, fue destacada por autoridades del condado y del aeropuerto como un hito clave para mejorar la experiencia de viajeros y trabajadores, justo a las puertas de la temporada alta navideña.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que la culminación del proyecto va mucho más allá de aliviar la falta de parqueo.

“Esto no es solamente algo para mejorar la situación de estacionamiento. Indica que podemos cumplir proyectos grandes, como esta inversión de 9.000 millones de dólares. Esta es la primera obra de gran impacto de muchas que vienen”, afirmó.

La alcaldesa destacó además que el nuevo garaje, con espacios para cargar vehículos eléctricos, entra en funcionamiento “justo antes de la Navidad”, en un momento de alta demanda.

Levine-Cava también respondió a las críticas históricas sobre el aeropuerto, señalando que los avances ya son visibles para los pasajeros.

“Estamos mejorando cada día y eso se refleja en la evaluación de los usuarios. Ya funcionan mejor los elevadores, las escaleras mecánicas, los espacios de compras y comida. Todo eso era muy viejo y hubo que hacer una inversión histórica”, explicó, antes de adelantar que los próximos hitos incluyen nuevos terminales, cientos de baños renovados, más puertas de embarque y nuevas entradas para responder al crecimiento del tráfico aéreo.

Por su parte, el director y CEO de MIA, Ralph Cutie, calificó la inauguración como un motivo de orgullo institucional.

“Es un momento de mucho orgullo abrir un garaje que se terminó adelantado al calendario y por debajo del presupuesto. Es un éxito del equipo que trabajó tan duro para alcanzar este objetivo”, señaló.

Cutie enfatizó que detrás de este proyecto está el plan integral de inversiones de 9.000 millones de dólares que transformará el aeropuerto en los próximos años.

Un garaje moderno y sostenible

El nuevo estacionamiento cuenta con 2.240 plazas distribuidas en siete niveles, 50 estaciones de carga para vehículos eléctricos —con capacidad de ampliarse hasta 400—, iluminación LED de bajo consumo y certificación ambiental Parksmart Silver. Además, fue desarrollado con la colaboración de un contratista privado y concluido entre seis y ocho meses antes de lo previsto.

Cutie adelantó que los próximos grandes proyectos ya están en marcha. Señaló que la Sala K está actualmente en construcción, con finalización prevista para 2029, la Terminal Central, en fase de diseño, que estará lista en 2031 y la extensión D60 de la Terminal Norte, un proyecto de mil millones de dólares que saldrá a subasta pública el próximo verano y se completará en 2030.

“En los próximos cinco o seis años vamos a terminar proyectos grandísimos que van a transformar completamente nuestro aeropuerto”, afirmó.

Respaldo de la Comisión

La presidenta del Comité de Aeropuertos y comisionada del Distrito 8, Danielle Cohen Higgins, resaltó el carácter excepcional del proyecto.

“Este proyecto está adelantado al calendario y por debajo del presupuesto. Eso no suele pasar en el gobierno, y es realmente extraordinario”, dijo, al tiempo que instó a los presentes a convertirse en “embajadores” de MIA y difundir los avances logrados.

En la misma línea, la comisionada del Distrito 6, Natalie Milian Orbis, puso el foco en el impacto directo sobre los usuarios.

“Hoy se trata de mejoras reales y concretas. Este proyecto es sobre la experiencia del usuario: viajeros, familias y los miles de empleados que mantienen el aeropuerto en funcionamiento”, afirmó.

Milian Orbis recordó que MIA recibió casi 56 millones de pasajeros el año pasado y que para 2040 se proyectan 77 millones anuales, lo que hace imprescindibles “mejoras inteligentes y prácticas como este garaje”.

La comisionada destacó además el peso económico del aeropuerto, que “sostiene más de 800.000 empleos y genera más de 100.000 millones de dólares en actividad económica en Florida”, y subrayó que el nuevo estacionamiento forma parte del plan Modernization in Action, cuyo objetivo no es solo expandir MIA, sino “arreglarlo”.

Más mejoras en marcha

En paralelo a la inauguración del garaje, MIA anunció recientemente la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema biométrico para agilizar los controles de seguridad. Se trata de portones eGates de la empresa CLEAR, instalados en las filas de TSA PreCheck, que permiten verificar la identidad de los pasajeros sin presentar documentos físicos.

Entre las principales inversiones en curso destacan:

Sala K , la primera expansión de MIA en 15 años, con un presupuesto de 750 millones de dólares, que agregará seis nuevas puertas de embarque y más de 34.000 pies cuadrados para concesiones y áreas de espera, cuya construcción comenzará este verano y concluirá en 2029.

, la primera expansión de MIA en 15 años, con un presupuesto de 750 millones de dólares, que agregará seis nuevas puertas de embarque y más de 34.000 pies cuadrados para concesiones y áreas de espera, cuya construcción comenzará este verano y concluirá en 2029. Modernización de la Terminal Central, con una inversión de 800 millones de dólares para renovar una infraestructura de 78 años, incluyendo nueva fachada con mayor luz natural, puntos de control TSA modernizados y nuevos espacios comerciales. Su finalización está prevista para 2031.

Con la apertura del nuevo estacionamiento, las autoridades aseguran que MIA da un paso decisivo en su transformación, justo cuando millones de pasajeros se preparan para viajar durante las fiestas de fin de año.

