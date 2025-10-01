miércoles 1  de  octubre 2025
MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

La inversión histórica impulsará el programa de renovación de $9 mil millones y consolida a Miami como puerta de entrada aérea líder en Norteamérica

La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) recibió 94 millones de dólares en subvenciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), la asignación más alta otorgada a un aeropuerto en todo el país este año, según anunció la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava en rueda de prensa.

La noticia llega apenas semanas después de que J.D. Power, la firma global especializada en estudios de satisfacción del consumidor, reconociera a MIA como el aeropuerto mega internacional con mayor mejora en Norteamérica en 2025.

Ralph Cutie, director del Aeropuerto Internacional de Miami. 
Obras en MIA: $ 9 mil millones modernizan el motor económico de Miami
La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine-Cava preside la ceremonia en MIA. 
Comienza construcción de Terminal K, primera expansión de MIA en 20 años

“Obtener casi 100 millones de dólares en fondos federales en solo dos semanas es el mayor monto destinado a cualquier aeropuerto a nivel nacional. Es un triunfo extraordinario para nuestro condado”, expresó Levine Cava.

“Esta inversión histórica nos permitirá modernizar MIA, crear empleos bien remunerados y asegurar que nuestro aeropuerto siga siendo resiliente, sostenible y competitivo para las próximas generaciones”.

El 23 de septiembre, la FAA otorgó a MIA unos 70 millones de dólares a través del programa Airport Improvement Program (AIP). Una semana antes, el aeropuerto de Miami había recibido 24 millones de dólares del Airport Infrastructure Grant (AIG).

La alcaldesa explicó que estos fondos se destinarán a proyectos clave del plan de modernización Future-Ready Modernization in Action (M.I.A.), una iniciativa de 9 mil millones que transformará prácticamente cada rincón del aeropuerto durante la próxima década.

Entre las mejoras previstas destacan las ampliaciones en pistas y accesos viales, un proyecto de optimización de pistas, calles de rodaje y carreteras para operaciones de pasajeros y carga. También se renovarán las terminales, modernizando las salas, puertas de embarque y puentes de abordaje para mayor eficiencia y comodidad.

En este contexto renovador, MIA incorpora sistemas energéticamente eficientes, infraestructura contra tormentas y apuesta por el uso de energías renovables. Otro aspecto que busca mejorar es la movilidad y estacionamiento, renovando garajes e integrando nuevas soluciones de transporte para un acceso más ágil.

Por su parte, Ralph Cutie, director y CEO de MIA, destacó que estas inversiones respaldarán “proyectos críticos para que MIA siga siendo una de las principales puertas de enlace globales de pasajeros y carga, al mismo tiempo que se prepara para las demandas futuras de la aviación”.

Con más de 50 millones de pasajeros al año y un crecimiento récord en operaciones de carga, MIA se consolida como motor económico del sur de Florida. El reconocimiento de J.D. Power y el apoyo financiero de la FAA refuerzan su papel estratégico como aeropuerto de referencia en la región.

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor