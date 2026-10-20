El Teatro Real de Madrid lleva a Miami el alma de España y la magia de Oriente

El público llenó el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center para presenciar la primera presentación del Teatro Real de Madrid en Miami.

Desde distintos ángulos, los asistentes siguieron la presentación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que combinó repertorio español y música inspirada en Las mil y una noches.

La respuesta del público acompañó la actuación de los músicos durante una velada que culminó con ovaciones y espectadores puestos en pie.

La Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo la dirección de Gustavo Gimeno, llevó al escenario de Miami un programa que enlazó la tradición musical española con el universo sonoro de Oriente.

La formación sinfónica desplegó su sonoridad en el Knight Concert Hall con obras de Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo y Nikolái Rimski-Kórsakov.

Juan Manuel Cañizares, guitarrista español, protagonizó uno de los momentos más íntimos del concierto con una interpretación de unos cinco minutos sin acompañamiento orquestal.

La guitarra de Juan Manuel Cañizares dialogó con la orquesta en el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, una de las obras centrales de la primera parte.

Desde sus butacas, los espectadores compartieron una noche de música en directo, con distintas perspectivas del escenario durante la presentación de la agrupación madrileña en el Adrienne Arsht Center.

Gustavo Gimeno, director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, condujo el programa Fire · Guitar · Legend, que reunió obras de Falla, Rodrigo y Rimski-Kórsakov.

La presentación del Teatro Real de Madrid reunió música, tradición e historia en una gira vinculada al 250 aniversario de la independencia de EEUU.

La soprano y el director compartieron escenario durante una interpretación que integró la voz lírica al repertorio de la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Gabriella Reyes, soprano de la velada, interpretó las Siete canciones populares españolas, de Manuel de Falla, en la orquestación de Luciano Berio.

La soprano Gabriella Reyes aportó la voz lírica al programa, con canciones que trasladaron al formato sinfónico expresiones de distintas regiones de España.

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid dieron vida a Scheherazade, una suite inspirada en los relatos de Las mil y una noches.

MIAMI.- Una propuesta poco habitual en las grandes salas de Miami encontró una acogida extraordinaria. El Teatro Real de Madrid debutó el sábado 17 de octubre ante un Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center lleno, con ovaciones reiteradas y espectadores de pie. La solemnidad de una cita sinfónica convivió con el entusiasmo de un público que celebró a los artistas a lo largo de la función.

La Orquesta Sinfónica de Madrid, titular de la institución ibérica, llegó bajo la dirección de Gustavo Gimeno con Fire · Guitar · Legend (fuego, guitarra y leyenda). El repertorio reunió a Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo y Nikolái Rimski-Kórsakov en un recorrido entre las raíces populares españolas y la fantasía de Las mil y una noches.

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid dieron vida a Scheherazade, una suite inspirada en los relatos de Las mil y una noches. ALBA LUCÍA LEPE SORIANO

Al frente de ese encuentro, Gimeno tuvo a su cargo tanto el acompañamiento de los solistas como los pasajes de mayor protagonismo colectivo. La selección permitió escuchar a la agrupación junto a una voz lírica, en diálogo con la guitarra y como narradora de una historia a través de sus instrumentos.

La apertura, con selecciones de El amor brujo, de Falla, situó el fuego en el centro del programa. La célebre Danza ritual del fuego formó parte de ese primer acercamiento a una música que lleva al lenguaje orquestal el ritmo, el misterio y las referencias populares.

La soprano Gabriella Reyes continuó con las Siete canciones populares españolas, del mismo compositor, en la orquestación de Luciano Berio. Su participación incorporó al concierto la palabra cantada y un repertorio que reúne expresiones de distintas regiones de la madre patria. En esa sucesión de canciones, la tradición popular adquirió el marco de una gran formación sinfónica.

Juan Manuel Cañizares, guitarrista español, protagonizó uno de los momentos más íntimos del concierto con una interpretación de unos cinco minutos sin acompañamiento orquestal. ALBA LUCÍA LEPE SORIANO

Con Juan Manuel Cañizares llegó el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo. La guitarra ocupó entonces un lugar singular dentro del conjunto: un instrumento de escala íntima que debía hacerse escuchar y conversar con la orquesta. Esa relación preparó el contraste que daría especial fuerza a su intervención posterior.

El momento de mayor emoción de la velada, presenciada por DIARIO LAS AMÉRICAS, llegó cuando Cañizares tocó unos cinco minutos sin acompañamiento. La atención de toda una sala quedó concentrada en sus manos y sus cuerdas. El paso de una obra compartida con numerosos músicos a esa expresión individual dio al espectáculo una cercanía que se sintió desde las butacas. Fue el punto en que la magnitud de la cita se volvió íntima.

Tras el descanso, Scheherazade, op. 35, de Rimski-Kórsakov, abrió otro paisaje. La suite, inspirada en Las mil y una noches, dio a la agrupación el protagonismo de la segunda parte y tuvo en Gergana Gergova, concertino y primera violinista del conjunto, a una figura sobresaliente.

Su interpretación estuvo entre los grandes aciertos de la noche. Las intervenciones del violín ofrecieron un hilo que seguir dentro del despliegue orquestal y dieron relieve a su presencia sobre el escenario. Gergova dejó así una impresión propia dentro de una obra que convocaba la fuerza de toda la formación.

La Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo la dirección de Gustavo Gimeno, llevó al escenario de Miami un programa que enlazó la tradición musical española con el universo sonoro de Oriente. ALBA LUCÍA LEPE SORIANO

La excelencia de la velada descansó, ante todo, en la interpretación impecable de los músicos, cuya entrega, precisión y sensibilidad dieron sentido a cada página del programa. A su lado, el trabajo de los equipos de iluminación, cámara, fotografía y producción contribuyó a hacer posible una presentación de esta envergadura. Fue el resultado de un esfuerzo compartido, dentro y fuera del escenario, en el que cada oficio tuvo su lugar y cada aporte ayudó a convertir la música en una experiencia memorable.

El debut tuvo también un significado institucional. La visita formó parte de una gira vinculada al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que marcó la quinta llegada del Teatro Real a Nueva York y su primera presentación en Miami. El programa de mano destacó la contribución de España a la Revolución Americana y definió la selección musical en torno a “sonidos que nos identifican”.

Esa dimensión histórica encontró en el escenario su expresión más cercana. El prestigio de la institución podía explicar la expectación por su llegada; fueron los músicos quienes dieron a la visita un recuerdo propio. Entre la fuerza de una gran orquesta y la intimidad de sus solistas, Madrid encontró una manera de presentarse a Miami que pudo escucharse, pero también sentirse.