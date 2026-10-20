"Viejos tiempos", pieza teatral de Harold Pinter a escena en Miami en La 4ta. Pared

Personajes, de derecha a izquierda, Anne, Kate y Deeley fuera de foco, Viejos Tiempos, La 4ta. Pared, Miami.

MIAMI .- La sala teatro La 4ta Pared presenta Viejos tiempos (Old Times), del dramaturgo británico Harold Pinter, bajo la dirección de Marilyn Romero, del 6 al 15 de noviembre.

Escrita y estrenada en Londres en 1971, la obra explora la fragilidad de la memoria y las apariencias en las relaciones de pareja. Dos cuestiones que mantienen una vigencia absoluta en las relaciones de pareja contemporáneas. De hecho, en la era digital actual, algunos de los temas que Pinter planteó se han intensificado.

El autor apuesta por una tensa reunión de una pareja con una figura del pasado. De esta manera, los personajes se ven envueltos en un laberinto de secretos, ambigüedad moral y heridas sin sanar donde nada de lo que dan por sentado es real.

De hecho, los textos de Pinter, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005, son conocidos por las acotaciones de ‘pausa y silencio’.

“La famosa pausa pinteriana es una de las cosas que más me gusta de la dramaturgia de Pinter: la posibilidad de buscar la elocuencia del silencio”, señala la actriz y directora Romero.

Son silencios que van cargados de deseos o reproches que no se dicen. “En eso trabajamos mucho, llenar de intención y carga emocional de cada silencio y cada pausa marcada en el libreto, a través de un lenguaje de gestos y acciones que van entrelazando la madeja de la historia que cuenta la obra”, anticipa.

Con las actuaciones de Belkis Proenza, Juan Cepero y Lina Echeverri, la puesta en escena recoge los recuerdos y contradicciones de los personajes de Pinter: Anna, Deeley y Kate.

“Cuidamos esa ambivalencia, esa ambigüedad del texto. No creo que el propósito de la obra sea unificar las tres versiones del recuerdo en una sola, sino precisamente dejar que sea el público el que salga del teatro lleno de conjeturas para armar su propia versión de los hechos. Eso también me gusta de la obra de Pinter, que es un teatro que estimula al público a pensar”, reflexiona.

Para Belkis Proenza “interpretar el personaje de Anna representa un desafío actoral fascinante”.

La actriz considera el personaje “una mujer aparentemente serena, pero con un mundo interior complejo, lleno de silencios, recuerdos y emociones que no siempre se revelan”.

Y acentúa: “Me interesa especialmente esa ambigüedad del personaje, esa línea tan sutil entre lo que siente, lo que recuerda y lo que decide mostrar. Anna me invita a explorar lo que no se dice, a descubrir la fuerza de una mirada, de una pausa, de un silencio”.

Comentaristas señalan una supuesta lucha de géneros, pero Romero afirma “en nuestra interpretación los personajes luchan por defender su versión de los recuerdos y la predominancia en la vida de Kate a partir de esos recuerdos, sin plantear necesariamente una batalla de géneros”.

La pieza original se desarrolla en una casa de campo, y sobre los conceptos visuales o escenográficos que utilizan para reflejar el aislamiento y la intrusión del pasado Romero adelanta: “El diseño de escenografía de Carlos Artime ha logrado ese propósito magníficamente. No solamente traduce muy bien la atmósfera de la casa que habitan, sino que logra hacerlo según las exigencias de La 4ta Pared, que es un espacio muy íntimo. Los colores que escoge y las líneas simples de su diseño logran un cuadro hermoso y muy apropiado. Ya lo verán”.

Ante una pieza teatral de esta envergadura, el público, al salir del teatro, suele debatir qué sucedió o podría suceder. O simplemente irse a casa con el mismo desconcierto que los personajes.

“Me gustaría que, al salir del teatro, en el silencio de su casa o a la mañana siguiente, y sin razón alguna, se cuelen los personajes en su pensamiento y les distraiga un poco pensar qué pudo haber pasado realmente entre esas dos mujeres y aquel hombre”, comenta la directora de la puesta en escena.

Y apostilla: “Si logramos eso, si para el público la obra no termina en el aplauso final, todo el trabajo que estamos haciendo ha valido la pena”.

Con música compuesta por Pepín Rivero, luces de Manolo Garriga y producción ejecutiva de Gigi González, la pieza teatral sube a escena el viernes 6 de noviembre.

Funciones: Viernes y sábado 8:30 pm, domingo 7 pm, del 6 al 15 de noviembre, en la sala La 4ta. Pared, 16351 SW 88 St. West Miami, Miami. Telef. 305 975 0744

Entradas disponibles en margihappenings.org