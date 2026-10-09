viernes 9  de  octubre 2026
MEDIDAS

La Unión Europea extiende sanciones contra el régimen de Nicaragua hasta octubre de 2027

El paquete contempla la congelación de activos en territorio comunitario, la prohibición estricta para ciudadanos y empresas europeas de poner fondos o recursos económicos a disposición de los señalados

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.

JAIRO CAJINA / EL 19 DIGITAL / AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BRUSELAS.- Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron este viernes prorrogar por un año adicional, hasta el 15 de octubre de 2027, el marco de sanciones impuesto contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

La decisión responde a la persistente represión ejercida por las autoridades de Managua, así como al continuado deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en la nación centroamericana.

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Las medidas restrictivas vigentes abarcan a 21 funcionarios del régimen y tres entidades clave de su estructura de poder. El paquete sancionatorio contempla la congelación de activos en territorio comunitario, la prohibición estricta para ciudadanos y empresas europeas de poner fondos o recursos económicos a disposición de los señalados, y la vetada entrada o tránsito de los sancionados por los países de la Unión Europea.

A través de un comunicado del Consejo Europeo, los Veintisiete condenaron la "represión sistemática" del aparato estatal nicaragüense y exigieron la liberación inmediata e incondicional de la totalidad de los presos políticos. Asimismo, el bloque comunitario instó al régimen a restituir el Estado de derecho, permitir el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos y entablar un diálogo genuino con la oposición para acordar reformas electorales transparentes.

El régimen de sanciones contra Nicaragua fue establecido originalmente en octubre de 2019 tras la violenta respuesta gubernamental a las protestas cívicas. Con esta nueva extensión anual, la Unión Europea reafirma su postura de presión diplomática y financiera sobre la cúpula de Managua, condicionando cualquier alivio de las restricciones a avances verificables en la restitución de las garantías democráticas en el país.

FUENTE: Con información de Europa Press

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