Tras resolución de la OEA sobre Nicaragua, EEUU dice que "todas las opciones están sobre la mesa"

WASHINGTON.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló este viernes en rueda de prensa que la Administración de Donald Trump mantiene "todas las opciones están sobre la mesa" para exigir cuentas al régimen de Nicaragua. Las afirmaciones fueron emitidas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que exige a Managua celebrar elecciones y liberar a los presos políticos.

Segura destacó que la resolución propone volver a reunirse en 90 días, después del trabajo de la delegación encargada de dar seguimiento a la situación en el país centroamericano presidido por el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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El subsecretario señaló que es evidente que Ortega "no tiene voluntad de negociar". En este sentido, puso como ejemplo la decisión de rechazar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera que fue nominada por el presidente Donald Trump.

Puntualizó que Managua "no quiere tener un diálogo serio". Esto contraviene el esfuerzo de Washington por "mantener un canal diplomático profesional con el país".

La resolución de la OEA fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú. Exhorta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".

La OEA acordó este viernes crear un grupo voluntario de países miembros para intentar un diálogo con Nicaragua, aislada políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno.

Situación de detenidos

En la conferencia de prensa, el subsecretario Segura fue cuestionado sobre si la Administración Trump podría evitar la deportación de ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, remitió el asunto a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, bajo el argumento de que no corresponde al Departamento de Estado.

Según Human Rights Watch (HRW), siete de los ocho detenidos forman parte de los 222 presos políticos que el régimen de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos "traidores" y despojarlos de su nacionalidad.

El caso se produce en un contexto del incremento de las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos. De acuerdo con un análisis de HRW de datos de ICE, más de 6.300 fueron deportados a Nicaragua entre enero y julio de este año, casi el doble que en el mismo periodo de 2025, Además, más de 1.100 han sido enviados a terceros países desde enero de 2025.

FUENTE: Con información de EFE/AFP