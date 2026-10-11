Mentoring Medic amplía su acompañamiento a pacientes que viajan a Colombia para operarse

MIAMI. La preparación para una cirugía plástica, así como el costo del procedimiento y el trabajo de los especialistas, se relacionan con la cercanía cultural que puede llevar a un paciente de Estados Unidos a considerar Colombia para operarse.

Ahora bien, organizar ese viaje implica resolver preguntas que van más allá de la cirugía: quién realizará la intervención, dónde tendrá lugar y cómo será la recuperación. A eso se suma otro punto importante: qué hacer ante una complicación.

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Todas esas preguntas tienen respuesta en Mentoring Medic, una empresa colombiana fundada por Beatriz Hincapié y Eliana Valencia, que anuncia la ampliación de sus servicios de asesoría y acompañamiento a pacientes de Estados Unidos y Latinoamérica.

En una entrevista, sus cofundadoras explicaron el modelo con el que buscan organizar el recorrido del paciente, desde la orientación inicial hasta el seguimiento posoperatorio. Su función, señalan, es informativa y logística; las decisiones médicas corresponden a los especialistas.

“El beneficio real no es el precio. Es acceder a un proceso bien hecho: cirujano certificado, clínica habilitada y recuperación acompañada. Sin eso, el ahorro se convierte en riesgo”, afirmó Hincapié.

Atender una necesidad

La idea surgió de la experiencia de ambas en el sector. Hincapié trabajaba como directora administrativa y financiera de una clínica, mientras Valencia lideraba el área comercial. Desde esas funciones observaron dificultades que no se resolvían con la intervención quirúrgica.

“Vimos un patrón: pacientes con muy poca orientación, viajes sin estructura y recuperaciones sin acompañamiento real”, recordó Valencia.

Según las fundadoras, algunas personas viajaban solas desde otros países o permanecían en hoteles y alojamientos temporales sin una estructura adecuada de apoyo durante el posoperatorio. Esa experiencia las llevó a desarrollar un servicio que integra orientación, coordinación del viaje y acompañamiento durante la recuperación.

“De ahí nació Mentoring Medic: un proceso organizado de información, logística y cuidado, donde la seguridad de la paciente está por encima de cerrar una cirugía”, explicó Valencia. “De ahí nació Mentoring Medic: un proceso organizado de información, logística y cuidado, donde la seguridad de la paciente está por encima de cerrar una cirugía”, explicó Valencia.

La firma señala que trabaja con una red de más de 15 cirujanos plásticos y dispone de una casa de recuperación.

Cuándo decir que no

Hincapié explicó que la empresa utiliza lo que denomina un “Baremo de Rechazo Ético” para identificar situaciones que requieren detener o reconsiderar el proceso.

Entre ellas, mencionó enfermedades no controladas, tabaquismo activo, un índice de masa corporal que eleva el riesgo quirúrgico, intervenciones acumuladas sin recuperación suficiente, expectativas poco realistas o decisiones motivadas por la presión de otras personas.

“La valoración final es del cirujano; nuestro papel es no empujar una decisión que no está madura”, precisó.

También enumeró señales que, a su juicio, deben llamar la atención de quienes buscan operarse en el extranjero: precios muy inferiores al promedio, presión para reservar de inmediato, ausencia de solicitudes de exámenes o historia clínica y dificultades para verificar al profesional o al centro médico.

Que nadie explique cómo se atendería una complicación es otra de las alertas que destacó.

Verificar al profesional y la clínica

Según Hincapié, Mentoring Medic revisa los títulos de médico y especialista en cirugía plástica, el registro activo del profesional en RETHUS, su póliza de responsabilidad civil y la ausencia de sanciones activas ante el Tribunal de Ética Médica.

En las clínicas comprueban la habilitación sanitaria, la participación de un anestesiólogo especialista y la existencia de una unidad de recuperación postanestésica. La documentación se revisa cada año, como indicó la cofundadora.

“No somos un organismo oficial ni certificamos: verificamos y documentamos para que la paciente no tenga que hacerlo sola desde otro país”, aclaró.

La recuperación

Para Valencia, el seguimiento debe organizarse antes de la intervención. Explicó que el esquema de la empresa contempla llegar a Colombia entre tres y cinco días antes de la cirugía y permanecer al menos 15 días después, o más según el procedimiento y la evaluación médica.

“Regresa solo cuando su cirujano lo autoriza”, planteó.

Una vez en su país, el paciente continúa las revisiones con el especialista mediante videollamadas, mensajes y fotografías, con apoyo de la firma, hasta recibir el alta.

Respecto a las complicaciones, Valencia explicó que orientan al paciente para adquirir una póliza con una aseguradora colombiana. Según describió, la cobertura corresponde a atención en Colombia durante los 30 días siguientes al procedimiento, por lo que su alcance territorial es un aspecto que debe quedar claro antes del viaje.

Si surge una complicación y el paciente puede viajar, la empresa coordina el regreso y la activación de la póliza, indicó. Para situaciones urgentes, subrayó: “Debe acudir de inmediato al servicio de emergencias más cercano, esté donde esté”.

El presupuesto

Valencia subrayó que comparar precios implica analizar todos los componentes del proceso.

“Una cirugía no cuesta solo el procedimiento: incluye cirujano, anestesiólogo, clínica, exámenes, controles y recuperación”, zanjó.

En ese sentido, la firma asegura trabajar con cotizaciones transparentes para que el presupuesto no lleve a decisiones que comprometan la seguridad. Para quienes consideran una intervención principalmente por una oferta, Valencia propone comenzar con una pregunta: qué se incluye.

“Una cirugía barata que termina en complicación es la más cara de todas”, concluyó.