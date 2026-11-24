Miss México Fatima Bosch (D) se enfrenta a Miss Tailandia Praveenar Singh (I) para escuchar a la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como "El Choliseo", se convierte este martes 24 de noviembre en la sede oficial de la Gran Final de Miss Universo 2026. La 75ª edición del histórico certamen de belleza reúne a 116 candidatas procedentes de los cinco continentes, culminando una intensa agenda de actividades y rondas de evaluación preliminares en la isla caribeña.

La gala de coronación iniciará formalmente a las 20:00 horas (tiempo local de Puerto Rico) y contará con una amplia cobertura mediática internacional.

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En la región iberoamericana, la transmisión en vivo estará disponible en televisión a través de Telemundo y mediante streaming por Universal+, además de las emisiones simultáneas en los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo Entretenimiento.

Horarios de emisión

La transmisión del certamen se adaptará a las diferentes franjas horarias de Iberoamérica para permitir el seguimiento masivo de la audiencia:

México y Centroamérica: 19:00 horas.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.

España: 02:00 horas (madrugada del miércoles 25 de noviembre).

La Gran Final representa la culminación de un proceso competitivo dividido en tres etapas principales. La primera de ellas fue la muestra National Costume Extravaganza, celebrada el 21 de noviembre, seguida por la Competencia Preliminar del 22 de noviembre, eventos en los que el jurado calificador seleccionó al grupo de semifinalistas que se anunciará durante la velada estelar.

Detalles del certamen

Esta edición destaca por marcar hitos importantes en la representatividad del certamen, entre ellos los debuts oficiales de las delegaciones de San Martín y Uganda. Asimismo, la competencia registra el retorno de 16 naciones que no participaban desde hacía varias ediciones, entre las que sobresalen Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente de la plataforma internacional desde 1971.

“La realización del evento en San Juan se concretó tras el respaldo de 9 millones de dólares en fondos públicos asignados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la organización Discover Puerto Rico”, destacaron voceros institucionales del turismo local.

Las candidatas, concentradas desde el pasado 8 de noviembre en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino del sector Condado, buscarán suceder en el trono a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la corona en 2025.

Al cierre de la jornada, la soberana saliente entregará el título universal a su sucesora, en una competencia en la que las representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico figuran entre las principales candidatas señaladas por los analistas.