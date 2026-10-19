Corea del Norte lanza amenaza por "situación grave" en la frontera sur

Corea del Norte muestra el Hwasong-20, un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), durante el desfile militar para celebrar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.

SEÚL .- Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó este lunes que "prevalece una situación grave" en la frontera con Corea del Sur, y que su país estudia desplegar "más medios tácticos de ataque" en la zona, según informaron medios estatales.

En un contexto de crecientes tensiones entre las dos Coreas, el Norte intensificó en días recientes sus pruebas de armas, entre ellas la de un torpedo guiado de precisión de "nuevo tipo" que utiliza inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos.

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"Ahora la situación en la frontera sur es muy inestable", apuntó Kim Yo Jong en un comunicado.

"Prevalece una situación grave a lo largo de la frontera sur debido al comportamiento imprudente de los militares títeres de la República de Corea", afirmó en la declaración en inglés difundida por la agencia oficial Korean Central News Agency (KCNA).

Citó los disparos de advertencia efectuados por Corea del Sur, las transmisiones de propaganda a través de altavoces y lo que calificó como una "farsa de explosión de mina".

Estos incidentes, aseguró, han "sobrepasado la línea roja".

"Nuestro liderazgo militar está examinando el despliegue de más medios tácticos de ataque a lo largo de la frontera sur como medida preventiva y de supresión para hacer frente a cualquier contingencia", agregó, sin precisar detalles.

En 2024, Corea del Norte envió hacia el sur miles de globos cargados de basura, afirmando que era una represalia por los globos con propaganda antinorcoreana lanzados por activistas surcoreanos.

Posteriormente, Corea del Sur reactivó las transmisiones por altavoces en la frontera por primera vez en seis años, incluyendo canciones de K-pop y noticias internacionales.

Estas transmisiones, una táctica utilizada desde la guerra de Corea, ya habían llevado anteriormente a Pyongyang a amenazar con ataques de artillería contra los equipos de altavoces de Seúl.

Para "hacer frente a la coyuntura actual", Kim dijo que la cúpula militar está estudiando el despliegue de "más medios de ataque táctico" como "medida preventiva y de contención", así como la reanudación de las emisiones por altavoces, además de "considerar otras medidas necesarias y apropiadas".

Respuesta de Corea del Norte

La hermana del líder norcoreano sostuvo que en los últimos meses el Ejército de Corea del Sur ha estado "amenazando gravemente la seguridad" de sus efectivos, al efectuar disparos de advertencia y emisiones a través de altavoces "bajo el absurdo pretexto de que cruzaron la línea fronteriza", aunque, aseguró, realizaban labores de fortificación.

Desde agosto hasta este fin de semana, Pionyang contabilizó 2.870 emisiones a través de altavoces y 201 disparos de advertencia, la mayoría de ellos (998 y 91, respectivamente) en lo que llevamos de octubre.

"Tales provocaciones enemigas, perpetradas de manera más abierta a raíz de una 'farsa de explosión de minas' inventada, han cruzado la línea roja", expresó, y avisó de que no lanzan "palabras vacías" cuando hablan de defender su soberanía.

Asimismo, afirmó que "los hechos demuestran" que el Gobierno del surcoreano Lee Jae Myung, cuya retórica ha estado marcada por una "apariencia de apaciguamiento", "reconciliación" y "paz", ha "superado con creces" al de su predecesor, el "anticomunista" Yoon Suk-yeol, "en lo que respecta a intensificar la confrontación".

Estas declaraciones llegaron en medio de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, y exigió una disculpa, mientras que las autoridades norcoreanas negaron su implicación y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.

FUENTE: Con información de AFP/EFE