FBI destapa red de espías informáticos de Corea del Norte infiltrados en empresas de EEUU

MIAMI .- El Departamento de Justicia de EEUU anunció una operación a gran escala contra un esquema de trabajadores informáticos vinculados al régimen de Corea del Norte que logró infiltrarse en más de 70 empresas estadounidenses utilizando identidades robadas para obtener empleos remotos.

La investigación derivó en la acusación de 14 personas, dos arrestos y la incautación de aproximadamente 187 dispositivos informáticos utilizados en una red que habría generado más de 3 millones de dólares para el régimen de Corea del Norte.

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Según las autoridades, trabajadores de tecnología de la información vinculados a Corea del Norte obtuvieron puestos remotos en empresas estadounidenses desde 2019 utilizando documentos falsificados o robados, redes privadas virtuales (VPN) y sistemas diseñados para aparentar que trabajaban desde Estados Unidos.

El Departamento de Justicia informó que la operación incluyó allanamientos en más de 40 viviendas de Texas que presuntamente funcionaban como "granjas de computadoras portátiles", donde intermediarios alojaban equipos proporcionados por empresas estadounidenses para facilitar el fraude.

"Estos esquemas amenazan la seguridad de los sistemas informáticos y los datos de los empleadores estadounidenses", afirmó el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, quien señaló que los fondos obtenidos habrían sido utilizados para apoyar programas armamentísticos del régimen norcoreano.

Las autoridades identificaron entre los acusados a los ciudadanos estadounidenses Michael James Bostelle, de Pensilvania, y Juan Cecilio Pena Carrillo, de Texas, quienes enfrentan cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad.

El FBI señaló que la red afectó a compañías de salud, comunicaciones, ciberseguridad, manufactura y comercio minorista en al menos 16 estados y el Distrito de Columbia.

La denominada "Operación Lonestar Roundup" permitió además desmantelar infraestructura utilizada para el acceso remoto de los supuestos trabajadores informáticos de Corea del Norte. La empresa de ciberseguridad CrowdStrike identificó al grupo como "Famous Chollima", asociado previamente a actividades cibernéticas del régimen.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que este tipo de operaciones representan una creciente amenaza para las empresas que contratan personal remoto y exhortaron a reforzar los procesos de verificación de identidad durante la contratación.

Por su parte, el subdirector de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, ha acusado a Corea del Norte de "seguir utilizando trabajadores informáticos de forma remota y con identidades robadas para infiltrarse en empresas estadounidenses y generar ingresos para el régimen y sus programas de armamento".