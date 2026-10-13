El papa fue operado "con éxito" de un nódulo en el pulmón

Una imagen muestra la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde el papa León XIV ha sido ingresado para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP)

VATICANO.- A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV fue operado con éxito para extirparle un nódulo pulmonar, informó este martes el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, ingresó a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

VATICANO El papa León XIV ingresa al hospital para ser operado de pulmón este martes en Roma

VATICANO Papa León XIV anuncia que será operado de nódulo en el pulmón en vísperas de viaje a América Latina

"La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", informó la oficina de prensa del Vaticano a través de Telegram.

Asimismo, el comunicado indicó que "para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho (...) y se confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias", alertaron.

Se trata del primer contratiempo de salud del papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

Según los especialistas, la intervención, realizada por el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, era de bajo riesgo.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office.



The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung,… pic.twitter.com/QAShHu1eG6 — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Recuperación

La Santa Sede había estimado que la recuperación duraría aproximadamente una semana, cuando falta menos de un mes para el viaje del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

El domingo, al término de la oración del ángelus, León XIV anunció que los médicos le habían detectado un nódulo pulmonar «en una fase muy temprana» durante unos exámenes médicos.

«Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo», explicó.

El anuncio representa una muestra de transparencia poco habitual en el Vaticano, que tradicionalmente ha mantenido bajo control la información sobre la salud de los pontífices, pese a los esfuerzos de su predecesor, el argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por promover una mayor apertura.

Claman por su recuperación

La noticia suscitó mensajes de apoyo de todo el mundo. Además, en la capilla del hospital se rezó el rosario por la salud del pontífice.

«Estoy preocupado; tan joven, no me lo esperaba para nada», declaró a AFPTV Giuseppe Purpura, un jubilado italiano de 72 años.

Por su parte, Giorgia Fei, ama de casa italiana de 57 años, se mostró «muy optimista» porque el papa está «en muy buenas manos».

Robert Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con preparativos para su próxima visita.

Agenda cancelada

Todas las citas del pontífice quedaron canceladas hasta el 20 de octubre. Entre ellas figura una misa multitudinaria prevista para el miércoles con motivo de la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales para sustituir al papa en caso de enfermedad, ya que su mandato es vitalicio.

El pontífice, aficionado al deporte y al tenis, se aloja en una suite especial situada en la última planta del hospital Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico.

Marco Scarci, especialista en cirugía torácica en el Reino Unido, declaró a la AFP que no se trata de «una operación particularmente arriesgada» y expresó su confianza en una pronta recuperación. No obstante, advirtió que el papa podría tardar hasta tres meses en recuperar su condición física anterior a la intervención.

Respecto al viaje a Sudamérica, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, explicó a la AFP que, por regla general, se recomienda evitar los vuelos durante unos 20 días después de este tipo de intervenciones.

Con buen pronóstico

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, aunque un pequeño porcentaje puede constituir una señal temprana de cáncer de pulmón.

Los nódulos pequeños generalmente no provocan síntomas, mientras que los de mayor tamaño pueden causar dificultad para respirar, dolor torácico y tos persistente, en ocasiones acompañada de sangre.

El Vaticano precisó a la AFP que el nódulo pulmonar del papa fue descubierto durante exámenes de rutina y no a raíz de síntomas.

Estas formaciones «pueden corresponder a toda una serie de lesiones benignas —inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o congénitas— o bien ser malignas», explicó el profesor Venuta.

Incluso si el nódulo resultara maligno, el pronóstico sería «muy positivo», estimó el especialista.

FUENTE: Con información de AFP