Papa León XIV anuncia que será operado de nódulo en el pulmón en vísperas de viaje a América Latina

El Papa León XIV se refirió por primera vez a su salud tras dirigir el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

CIUDAD DEL VATICANO. - El Papa León XIV informó que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón que fue localizado en fase "muy inicial", una noticia sobre su salud que dió a conocer a menos de un mes de su viaje apostólico por países de América Latina.

El anuncio inesperado en el contexto de la Misa dominical lo hizo desde la ventana del Palacio apostólico luego del rezo del Ángelus ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano

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"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", dijo a los fieles con su característica serenidad.

Añadió que los doctores "consideran oportuno intervenir" y por ello decidió finalmente "operarse para extirpar" el nódulo, dijo y agradeció la “cercanía espiritual” y las oraciones de los fieles por su recuperación.

La intervención quirúrgica estaría prevista esta semana en el hospital Agostino Gemelli de Roma, y supone una hospitalización postoperatoria de unos siete días, indicó el portavoz vaticano, Matteo Bruni en una comunicación. Al término de esos días, partirá hacia Perú, Argentina y Uruguay para cumplir su viaje eclesiástico.

Papa de viaje tras la operación

León XIV es el primer Papa estadounidense de la historia y con nacionalidad peruana debido a sus largos años de misionero y obispo en el país andino, y fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

La operación del pontífice, que implicaría suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Perú, Argentina y Uruguay del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, sus palabras en el Ángelus, luego de sorprender al mundo con este anuncio, sugieren que su gira latinoamericana va.

Meloni en el Vaticano

La noticia desencadenó de inmediato expresiones de solidaridad y deseos de pronta recuperación a escala internacional que fueron recogidas por los medios.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, transmitió su cercanía "personal" y la de su Gobierno al pontífice y ha destacado la serenidad con la que ha anunciado su problema de salud.

“Confió en que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto", dijo Meloni tras manifestar su “cercanía personal” con León XIV.

También el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje al pontífice estadounidense en el que le traslada "el afectuoso pensamiento de todos los italianos".

"El pueblo italiano le está cerca y le expresa sus sentimientos de afecto. Usted podrá contar, además de con la oración de los fieles católicos, con el partícipe pensamiento de innumerables personas en Italia y en todo el mundo sean o no creyentes", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE