viernes 16  de  octubre 2026
GEOPOLÍTICA

La Unión Europea afina reformas internas, se prepara para su ampliación

Se trata de una “inversión geoestratégica en la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad” afirman los líderes europeos. Montenegro próximo miembro

Unión Europea, imagen referencial

Unión Europea, imagen referencial

Europa Press
Por Elena Moreno

BRUSELAS. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea defendieron este jueves la conveniencia de impulsar cambios internos para preparar al bloque comunitario ante una próxima ampliación, con la vista puesta en asegurar que mantenga su capacidad de actuación cuando se incorporen nuevos Estados miembro, al tiempo que prosiguen los trabajos para el tratado de adhesión de Montenegro.

Así se recoge en las conclusiones finales pactadas por los líderes europeos durante el Consejo Europeo, en el que abordaron la hoja de ruta en materia de ampliación y la reciente propuesta de la Comisión Europea para adaptar a la UE, en la que se plantea, entre otros puntos, la integración por fases de los países candidatos y la reducción de los vetos nacionales mediante la limitación de la unanimidad.

Lee además
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
ANÁLISIS

Jóvenes cubanos y convictos pelearían como mercenarios contra Ucrania

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
MEDIDAS

La Unión Europea extiende sanciones contra el régimen de Nicaragua hasta octubre de 2027

Los Veintisiete "tomaron nota" de la propuesta del Ejecutivo comunitario, y subrayaron que tanto la Unión Europea como los futuros Estados miembro deben estar “preparados en el momento de la adhesión”, por lo que consideran necesario que el bloque comunitario avance en sus propias reformas, fije “sus ambiciones a largo plazo” y aborde cuestiones relacionadas “con sus prioridades políticas y su capacidad de actuación”.

“Ello reforzará la Unión Europea y potenciará la soberanía europea”, esgrimen los líderes en las conclusiones, en las que también subrayan la importancia de la ampliación por ser una “inversión geoestratégica en la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad”, además de “un motor para mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos europeos” y reducir “las disparidades entre países”.

La adhesión se basa en méritos

Recordaron que el proceso de adhesión debe basarse “en los méritos” y que, por tanto, “cada país candidato avanza en sus negociaciones de adhesión en función de sus progresos individuales”.

El Consejo Europeo también acogió con satisfacción “los trabajos en curso” para la redacción del tratado de adhesión con Montenegro, el país más avanzado en el proceso de integración en el bloque.

Del mismo modo, toma nota de la intención de la Presidencia del Consejo, que en este momento ostenta Irlanda, de trabajar para el cierre provisional de los capítulos de negociación pendientes con Podgorica, siempre que Montenegro "aplique las reformas correspondientes".

FUENTE: Con información de Europa Press/Demócrata

Temas
Te puede interesar

China y la UE pactan medidas preliminares sobre autos híbridos y tierras raras

El papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli, tras recuperación de cirugía de cáncer

La recuperación del papa León XIV: la incógnita que podría afectar su viaje a América Latina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía de archivo del 19 de julio de 2018 del actor estadounidense RJ Mitte durante la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie de televisión Better Call Saul en San Diego (Estados Unidos).  
DUELO

Confirman causa de muerte del actor RJ Mitte, famoso por su rol en "Breaking Bad"

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por servicios a Irán

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

Pleno de la Comisión de Miami Beach. 
DUDA LEGAL

Miami Beach busca frenar el precedente que permitiría torres de 519 pies bajo la Ley Live Local

Te puede interesar

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

Por ILIANA LAVASTIDA
 James Uthmeier, fiscal general de Florida, hace pública su demanda. 
INTERACTÚAN DEPREDADORES

Depredadores en internet: Florida demanda a Discord por fallas de seguridad

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Ron DeSantis, gobernador de Florida, devela estatua de Colón en Naples. 
LEGADO

DeSantis devela estatua de Cristóbal Colón por el 250 aniversario de América

El presidente Donald Trump.
Estrategia electoral

El plan de Trump para movilizar el voto republicano en Florida