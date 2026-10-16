La Unión Europea afina reformas internas, se prepara para su ampliación

BRUSELAS. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea defendieron este jueves la conveniencia de impulsar cambios internos para preparar al bloque comunitario ante una próxima ampliación, con la vista puesta en asegurar que mantenga su capacidad de actuación cuando se incorporen nuevos Estados miembro, al tiempo que prosiguen los trabajos para el tratado de adhesión de Montenegro.

Así se recoge en las conclusiones finales pactadas por los líderes europeos durante el Consejo Europeo, en el que abordaron la hoja de ruta en materia de ampliación y la reciente propuesta de la Comisión Europea para adaptar a la UE, en la que se plantea, entre otros puntos, la integración por fases de los países candidatos y la reducción de los vetos nacionales mediante la limitación de la unanimidad.

Los Veintisiete "tomaron nota" de la propuesta del Ejecutivo comunitario, y subrayaron que tanto la Unión Europea como los futuros Estados miembro deben estar “preparados en el momento de la adhesión”, por lo que consideran necesario que el bloque comunitario avance en sus propias reformas, fije “sus ambiciones a largo plazo” y aborde cuestiones relacionadas “con sus prioridades políticas y su capacidad de actuación”.

“Ello reforzará la Unión Europea y potenciará la soberanía europea”, esgrimen los líderes en las conclusiones, en las que también subrayan la importancia de la ampliación por ser una “inversión geoestratégica en la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad”, además de “un motor para mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos europeos” y reducir “las disparidades entre países”.

La adhesión se basa en méritos

Recordaron que el proceso de adhesión debe basarse “en los méritos” y que, por tanto, “cada país candidato avanza en sus negociaciones de adhesión en función de sus progresos individuales”.

El Consejo Europeo también acogió con satisfacción “los trabajos en curso” para la redacción del tratado de adhesión con Montenegro, el país más avanzado en el proceso de integración en el bloque.

Del mismo modo, toma nota de la intención de la Presidencia del Consejo, que en este momento ostenta Irlanda, de trabajar para el cierre provisional de los capítulos de negociación pendientes con Podgorica, siempre que Montenegro "aplique las reformas correspondientes".

FUENTE: Con información de Europa Press/Demócrata