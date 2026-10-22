jueves 22  de  octubre 2026
SISMO

Terremoto de magnitud 7 sacude la región china de Tíbet, según el USGS

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri

Se observa un edificio dañado tras un terremoto en el distrito de Liunan, en Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, el 18 de mayo de 2026.

Se observa un edificio dañado tras un terremoto en el distrito de Liunan, en Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, el 18 de mayo de 2026.

AFP
Por María Graterol

PEKÍN.- Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región china del Tíbet, este jueves 22 de octubre, y se reportaron víctimas, informó la agencia de prensa estatal Xinhua, que citó a autoridades locales.

Sin embargo, de momento, no se ha comunicado ningún balance concreto de víctimas.

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El epicentro del sismo, que se registró a las 22H33 locales (14H33 GMT), se localizó a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros.

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, informó previamente la agencia Xinhua.

El epicentro se situó en el cantón de Maru, en el distrito de Baqen. El gobernador adjunto del cantón, Lhawang Dagpo, precisó que el sismo se sintió claramente en las oficinas de esa provincia y que provocó grietas en algunos edificios, según Xinhua.

Daños

También se han reportado derrumbes de viviendas en la zona, precisó la agencia. Los servicios de electricidad y telecomunicaciones se vieron perturbados en la capital del distrito.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China. En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un terremoto que sacudió el distrito rural de Tingri, en el Tíbet.

FUENTE: Con información de AFP

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