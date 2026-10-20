martes 20  de  octubre 2026
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU veta uso de la IA china DeepSeek en agencias gubernamentales

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la prohibición de los productos desarrollados por DeepSeek y de las herramientas creadas con esa Inteligencia Artificial por terceros. Deben retirarse de los dispositivos informáticos

DeepSeek, modelo de inteligencia artificial china.&nbsp;

DeepSeek, modelo de inteligencia artificial china. 

AFP
Por Leonardo Morales

El gobierno de Estados Unidos ordenó el lunes a sus agencias que dejen de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de la plataforma china DeepSeek, mientras ambos países compiten por la supremacía en este sector de rápida evolución.

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional anunció la prohibición de los productos desarrollados por DeepSeek y de las herramientas creadas con esa IA por terceros.

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El informe indica que esos productos deben retirarse de los dispositivos informáticos de los empleados gubernamentales.

"Los modelos de DeepSeek presentan múltiples vectores de amenaza", señaló un documento adjunto al comunicado.

El robo de China a tecnología vanguardia de EEUU

Estados Unidos ha acusado a DeepSeek y a otras grandes empresas chinas de IA de robar de forma sistemática las capacidades de los modelos de vanguardia desarrollados por las empresas estadounidenses.

El uso de herramientas de IA de DeepSeek "puede derivar en la transferencia de datos sensibles a (China) si son utilizadas por empleados o proveedores del gobierno de Estados Unidos", advirtió el Departamento.

Sus servidores están ubicados en China, cuyo sistema legal permite al gobierno tener una "amplia autoridad" para acceder a la infraestructura de empresas privadas, añadió.

DeepSeek, uno de los principales laboratorios de IA de China, expuso en enero de 2025 un supuesto chatbot de bajo costo y alto rendimiento, pero después se supo que era otra estrategia de los chinos para hacer creer una superioridad inexistente en la competencia con las empresas estadounidenses.

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FUENTE: Con información de AFP.

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