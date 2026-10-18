domingo 18  de  octubre 2026
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción

La Federación del Comercio y de la Distribución advirtió que los daños ascenderán a "cientos de millones de euros" y estimó que las tiendas vandalizadas fueron 1.500

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el 'alto costo de vida', en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.

AFP
La imagen muestra la destrucción de la ventana principal de un restaurante de comida rápida McDonald, en Lille, en el norte de Francia, un día después de las protestas nacionales contra el alto costo de vida.

La imagen muestra la destrucción de la ventana principal de un restaurante de comida rápida 'McDonald', en Lille, en el norte de Francia, un día después de las protestas nacionales contra el 'alto costo de vida'.

AFP
Por Elena Moreno

PARÍS Francia vive uno de los episodios más violentos y sin precedentes, con al menos 2.400 detenidos, más de 1.000 agentes heridos, daños en 1.500 comercios y destrucción de edificios gubernamentales, tras las protestas masivas que tienen como justificación "el encarecimiento de la vida y el deterioro de la educación pública".

Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 2.000 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de las llamadas protestas sociales organizada en Francia, el sábado, que en muchos sitios degeneró en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.

Lee además
Manifestantes se enfrentan a gendarmes franceses durante una protesta contra el «alto costo de la vida» en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 17 de octubre de 2026.
VIOLENCIA

Francia registra un saldo de 272 detenidos y destrozos durante protestas contra el "costo de la vida"
Una de las protestas contra los apagones ocurrió en el Parque Nacional Morrocoy donde ciudadanos prenden fuego a escombros mientras bloquean una carretera cerca de Tucacas, estado Falcón, Venezuela, el 5 de octubre de 2026.
VENEZUELA

Reclaman en Venezuela "¡queremos luz!, ante severa crisis eléctrica

Esa cifra es una actualización todavía provisional que publicó a primera hora de este domingo en su cuenta de X el ministro del Interior, Laurent Núñez, en un mensaje en el que subrayó que los actos de violencia los cometieron "varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden".

Además, a ellos se sumaron "delincuentes que vandalizaron y saquearon numerosos comercios en varias ciudades de Francia", añadió Núñez, que también precisó que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, y que ese es igualmente un balance provisional.

En cuanto a los daños materiales, el ministro reconoció que son "considerables", en particular teniendo en cuenta que fueron atacados "varios cientos de comercios".

Destrucción causa millonarias pérdidas

De hecho, la Federación del Comercio y de la Distribución ya ha advertido de que esos daños ascenderán a "cientos de millones de euros" y ha estimado que las tiendas vandalizadas fueron 1.500.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha pedido que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional para las personas arrestadas, va a presidir esta tarde a partir una célula interministerial de crisis dedicada a las consecuencias de los desbordamientos de las protestas.

Esta tarde va a intervenir con un discurso en la televisión el presidente francés, Emmanuel Macron, que el sábado por la tarde, una vez que se constató la amplitud de los actos de violencia, dijo que esos comportamientos no deben tener ningún resquicio en Francia y prometió castigos para los autores de destrozos y saqueos.

Macron, que es muy impopular entre la población y, en particular, entre los jóvenes que componían el grueso de las manifestaciones del sábado, mostró también su apoyo a las fuerzas del orden en ese mensaje colgado en las redes sociales.

Según el departamento del Interior, durante la jornada de protestas salieron a las calles en las manifestaciones que se celebraron por toda Francia 550.000 personas, aunque para los organizadores la participación fue todavía más masiva con más de 800.000 manifestantes.

La movilización llega cuando el gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) para sanear las arcas públicas.

Para el doctor José Sanmartin, Miembro Senior y Enlace con Europa del Miami Strategic Intelligence Institute con sede en Miami, el Gobierno francés ha esperado hasta que se pudriese la situación social. Con los saqueos y la violencia desatada en las calles, la protesta original queda opacada y la sociedad exigirá al Estado que intervenga. Lo cual, asegura, va a ocurrir entre aplausos silenciosos de la mayoría. El poder ya ha ganado la partida por culpa de esos irresponsables.

"El tema está finiquitado. Se tardarán varias semanas en volver a la normalidad, pero el Estado restaurará el orden y los grupos violentos habrán cumplido su misión de desacreditar a TODO el movimiento de protesta. Ya nadie en Francia habla de las reivindicaciones originales (muchas eran legítimas y prudentes), sino de la violencia, las agresiones, el caos, los saqueos, etc. Los franceses son expertos en crear nuevas crisis para acabar con otras crisis. El tema está agotado. Ha ganado ya el Estado", aseveró el experto.

Quiénes están detrás de los disturbios

La izquierda radical y el islamismo estarían detrás de la violencia en las protestas cuyo origen fue la carestía de la vida.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó recientemente las protestas estudiantiles con la "inmigración masiva sin control" y con lo que considera un intento del islam de apoderarse del país europeo.

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", subrayó Trump en su plataforma Truth Social.

La analista Pilar Rahola plantea la alianza entre grupos de izquierda y el islamismo en un artículo de opinión publicado en Infobae. La experta enfatiza que la "interseccionalidad" que defienden prominentes sociólogos de izquierdas se refiere a que "los movimientos islámicos son aliados naturales de los movimientos estudiantiles y obreros, en su lucha contra el 'Estado burgués'".

"¿Qué une a los grupos de extrema izquierda que han capitalizado las protestas en Francia con los grupos vinculados al islamismo radical que se manifiestan a su lado? ¿Se ha producido la famosa fusión del islamo-izquierdismo asentado en la idea de la “convergencia de luchas”, que teorizó Pierre-André Taguieff en 2002 en su libro “La nueva judeofobia”? De hecho, a pesar de que Taguieff lo planteó en términos de denuncia (el riesgo de que bandos opuestos se unieran contra la democracia liberal), el concepto nació en positivo de los teóricos modernos del marxismo. El referente es Chris Harman, miembro del Socialist Workers Party, quien en 1994 ya planteó la necesidad de que la izquierda colaborara tácticamente con el islamismo porque movilizaba a las masas oprimidas por el imperialismo. La tesis quedó cuajada en su libro “El Profeta y el Proletariado”: “with the state never, with the Islamists sometimes”. Y ese, “con los islamistas a veces”, se ha convertido en la 'interseccionalidad' que actualmente defienden prominentes sociólogos de izquierdas, para los que los movimientos islámicos son aliados naturales de los movimientos estudiantiles y obreros, en su lucha contra el estado burgués. De hecho, si vamos más lejos en el tiempo, la propia revolución jomeinista fue aplaudida por muchos intelectuales de izquierdas franceses que ya intuyeron la alianza que podían cuajar con esos enemigos acérrimos de Occidente", asevera Rahola.

Añade que "se trata de una fusión izquierdista-islamista que lleva décadas de fructífera y pública relación, aunque, sorprendentemente, no haya sido detectada por la gran mayoría social. El ejemplo más evidente y llamativo fue el de los pactos del chavismo con Irán, el famoso eje Caracas-Teherán que, además de los acuerdos comerciales y militares, construyó un sólido nexo ideológico basado en dos preceptos: el odio a Estados Unidos e Israel y el desprecio al sistema democrático".

FUENTE: Con información de EFE / Infobae / Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

Trump expresa su "respaldo total" a Netanyahu para los comicios de octubre en Israel

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de la fiscalía federal principal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, denunció cómo el régimen de Venezuela recurrió a abusos sistemáticos para silenciar a la oposición política, tras su acusción el 8 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua

Para facilitar las concesiones mineras a empresas chinas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promovió modificaciones legales, como ocurrió en 2025 sistema de evaluación ambiental
RÉGIMEN

Oro "turbio" manejado por Ortega-Murillo está llegando a EEUU, dice experto

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.
Elecciones

Trump acusa a demócratas de provocar invasión migratoria, pide votar republicano

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cazzu aclara que "Con otra" no fue inspirada en Ángela Aguilar

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Por Elena Moreno
El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción