Francia registra un saldo de 272 detenidos y destrozos durante protestas contra el "costo de la vida"

Manifestantes se enfrentan a gendarmes franceses durante una protesta contra el «alto costo de la vida» en Burdeos, en el suroeste de Francia, el 17 de octubre de 2026.

PARÍS.— El Ministerio del Interior de Francia informó este sábado de 272 detenciones en todo el país durante las protestas contra el encarecimiento de la vida. A su vez, denunció incidentes graves en ciudades como Marsella y Lyon, pero también en París o Nantes, entre otras, según datos provisionales.

Las autoridades señalaron que hubo un incremento de los actos violentos, incluidos ataques contra las fuerzas de seguridad, saqueos o intentos de saqueo de comercios y daños en edificios públicos protagonizados por grupos de cientos de individuos vestidos de negro, vinculados con la extrema izquierda.

EEUU La Casa Blanca anuncia reuniones de Trump con Macron, Al Sisi y Modi, pero no Zelenski, en cumbre del G7

GUERRA Macron respalda que Zelenski y Putin negocien cara a cara el fin de la guerra: "Ha llegado el momento"

La movilización llega cuando el gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) para sanear las arcas públicas.

Para esta tarde, las autoridades esperan entre 30.000 y 60.000 manifestantes en París, y hasta 170.000 en todo el país.

Las manifestaciones son clave para medir el malestar social en el convulso final de la presidencia de Emmanuel Macron. A seis meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, un llamado titulado "Amarillos y Jóvenes" exhorta a protestar juntos al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos y jubilados bajo el argumento del alto costo de la vida.

"Hoy hay un punto de convergencia de muchas rabias, todas legítimas y todas más o menos conectadas", dijo Florine Pigny, una tatuadora de 36 años residente en los suburbios de París. Señaló preocupación por el "futuro" de su hija y por la situación de los servicios públicos.

Desde hace semanas, en paralelo a las protestas de estudiantes de liceo que reclaman mejores condiciones, surgió en las redes sociales un llamado a manifestar este sábado contra el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma especialmente en un aumento del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Violencia y destrucción

Entre los incidentes más graves, el Ministerio del Interior francés destacó la entrada por la fuerza de manifestantes en el Ayuntamiento de Marsella y los destrozos en establecimientos comerciales.

En Lyon, donde una oficina de turismo fue destruida por un incendio y varios comercios sufrieron daños, los bomberos que acudieron al lugar encontraron obstáculos para intervenir debido a la actuación de grupos violentos.

En París, varios grupos que participaban en marchas no autorizadas intentaron converger hacia edificios institucionales, incluido el Palacio del Elíseo, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a intervenir para dispersarlos y proteger las sedes oficiales.

Además, se registraron incidentes en otras ciudades. En Aviñón, manifestantes entraron en el patio de la Prefectura del departamento de Vaucluse, mientras que en Grenoble se produjeron daños en el Ayuntamiento. En Pau, Montpellier, Toulouse y Valence, varios comercios fueron vandalizados, de acuerdo con las autoridades.

"Respuestas políticas"

Dos tercios de los franceses respaldan el regreso de los chalecos amarillos, según un sondeo de Elabe de mediados de septiembre, que ubica a la derechista Marine Le Pen —líder de las encuestas de cara a las presidenciales— como la candidata mejor considerada para aumentar el poder adquisitivo.

El primer ministro francés, Sebastien Lecorn, intentó en los últimos días responder a parte del malestar, con el anuncio de nuevos fondos para el sector agrícola en 2027, la liberación de 10 millones de barriles de gasóleo para intentar bajar los precios y ayudas a las localidades rurales, entre otros.

Pero "el gobierno tiene que aportar respuestas políticas sobre su presupuesto, sobre la cuestión de los salarios, sobre el bloqueo de los precios del combustible", declaró en la radio RMC Agathe Le Berder, del sindicato CGT.

Con la elección presidencial en el punto de mira, las fuerzas oficialistas y de extrema derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) del presidenciable Jean-Luc Mélenchon de aprovecharse de la tensión social.

Con la elección presidencial en la mira, las fuerzas oficialistas y de la derecha acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) y al presidenciable Jean-Luc Mélenchon de aprovechar la tensión social.

FUENTE: Con información de EFE /AFP/Europa Press