Alex Saab dejó su heredero

Se trata de un joven que hoy apenas tiene 25 años, y cuyos interlocutores describen como humilde y afable, con una apariencia muy cuidada, siempre vestido con un traje entallado impecable.

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Su nombre, Turhan Mildon de nacionalidad turca, nacido en diciembre de 2000; un empresario desconocido en nuestro país hasta que apareció en junio pasado vestido de rojo celebrando ante las cámaras la posesión de la empresa Vencement. Para entonces, Mildon ya tenía un camino avanzado en operaciones comerciales de mucho monto en varias geografías. Y en cada una de ellas había operado cerca de mandatarios.

Hoy Turhan Mildon además es noticia como protagonista de una boda celebrada en el Waldorf Astoria en Nueva York con Alina Habba de 42 años, una abogada estadounidense cuya principal fuerza política es su relación personal con Donald Trump de quien ha ejercido como su portavoz jurídica.

La abogada Habba ha acompañado a Trump en litigios civiles de gran exposición. Además, fue consejera presidencial entre enero y marzo de 2025; y también fue fiscal interina en New Jersey pese a carecer de experiencia previa como fiscal. Su último nombramiento fue como asesora principal de la fiscal general para las fiscalías generales.

Turhan Mildon por su parte, es un heredero turko de tercera generación del conglomerado Miller Holding fundado por su abuelo en 1967 y cuyos negocios se encargó de extender desde el sector automotor hacia energía, navegación, construcción y comercio internacional. Su hoja de vida destaca proyectos mineros y energéticos en África occidental y el centro financiero de Kinshasa.

Pero realmente lo que más se debe destacar del estilo de Mildon es su extraordinaria habilidad para operar con el alto poder partiendo de la conexión política y empresarial especialmente construida de la mano del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien llegó a manejar 14 proyectos para el gobierno congolés.

Mildon sabe desarrollar encantos con gente conveniente. Contactado por Alex Saab, había visto al territorio venezolano con interés, tanto, que se había comprometido con María Eugenia Ceballos hija del almirante en jefe Remigio Ceballos hoy embajador en China; pero el amor duró hasta que apareció la abogada de Trump, (es un segundo matrimonio para él y el tercero para ella).

A Alina la conoció a finales de 2025 en un acto en Kennedy Center en Washington mediante amigos comunes. Poco después, en abril de este 2026, asistieron a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, evento que fue interrumpido por un ataque armado, ante el que, según testigos, Mildon se lanzó en un valiente gesto frente al cuerpo de su amada para protegerla de los ataques. Un par de meses después ya estaban organizando la boda.

Mildon también logró beneficiarse de la ocupación de la camaronera del grupo Lamar que en agosto de 2025 Alex Saab entregó a la empresa Xia Caribe Mar, vinculada a Miller Holding con Mildon a la cabeza.

Y el asunto sigue. También en el 2025, Mildon a través del holding Miller firmó con el Estado venezolano un acuerdo estratégico para el sector cafetero y con los derechos comerciales y la operación de Café Madrid, Café El Peñón, y Fama de América, dos de ellas (Fama de América y Café Madrid) expropiadas por el Estado. Luego Mildon decidió crear una compañía de café venezolana que lanzó bajo la marca Guaicaipuro.

Pero el principal negocio es el de Vencement que opera mediante una alianza con la Corporación Socialista de Cemento. En marzo de ese 2025, el New York Times registró la adjudicación a Mildon del contrato para operar las cementeras estatales con Alex Saab como figura decisiva.

Pero al caer Saab, el Rodrigato avanzó rápidamente en descabezar a Mildon de todos los negocios. Por eso en junio de 2026, apenas un mes después de haber sido deportado Saab, la interina Delcy ordenó una auditoría a Vencement y dispuso revocar el contrato por incumplimiento de inversiones.

Pero Delcy se equivocó porque Mildon no quedaba desamparado; así lo entendió apenas trascendió el anuncio de su boda con la abogada y amiga de Donald Trump, por lo que corrió a disculparse “del error administrativo” que había sido sacar a Mildon del negocio del cemento.

Subsanado el error, Miller Holding, el conglomerado de Mildon, publicó el pasado 13 de octubre que ninguno de sus contratos ha sido cancelado.

Entretanto, Mildon colecciona portadas como la de Forbes de Turquía o referencias internacionales en el New York Times o El País de España, mientras continúa avanzando con sus negocios en Venezuela y con gobiernos extranjeros.