jueves 8  de  octubre 2026
OPINIÓN

¿Por qué elegir una firma boutique cuando su caso puede cambiar su vida?

En las firmas de gran volumen, un cliente puede convertirse fácilmente en un número dentro de cientos o miles de expedientes

Raúl De La Heria & Associates.

Raúl De La Heria & Associates.

Cortesía
Por Raúl de la Hería

Después de un accidente, elegir al abogado que representará sus intereses es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. No se trata solamente de contratar una firma que maneje casos de accidentes; se trata de saber quién estará detrás de su caso, quién conocerá su historia y quién estará dispuesto a luchar por usted cuando más lo necesite.

En Raúl De La Heria & Associates hemos elegido ser una firma boutique porque creemos en una forma de ejercer el derecho basada en la atención personalizada, la experiencia y el compromiso directo con cada cliente.

Lee además
La pareja dictatorial de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DICTADURA

Expertos de la ONU denuncian la "depuración" de abogados en Nicaragua
Abogada Deliane Quiles, de Gomez Quiles Law, PLLC. 
POLÍTICA MIGRATORIA

¿La nueva regla de carga pública afecta a los cubanos? Una abogada responde las principales dudas

En las firmas de gran volumen, un cliente puede convertirse fácilmente en un número dentro de cientos o miles de expedientes. Nuestro modelo es diferente. Para nosotros, detrás de cada caso hay una persona, una familia y, muchas veces, una vida que cambió inesperadamente después de un accidente.

Aquí queremos conocer su historia.

Cuando aceptamos un caso, nuestro objetivo no es simplemente procesarlo. Lo estudiamos, identificamos sus fortalezas y dificultades, analizamos las evidencias y desarrollamos una estrategia dirigida a proteger los derechos de nuestro cliente y a buscar la compensación que corresponda conforme a las circunstancias de su caso.

La diferencia de una firma boutique también está en el acceso. Nuestros clientes merecen saber qué está ocurriendo, comprender las decisiones que se están tomando y sentir que cuentan con abogados que conocen personalmente su situación.

Nuestra firma representa casos de lesiones personales y compensación laboral, incluyendo accidentes automovilísticos, accidentes de construcción, accidentes marítimos y portuarios y otros asuntos relacionados con lesiones graves.

Además, somos litigantes. Esto es importante porque no todos los casos pueden resolverse de la misma manera. Cuando una aseguradora no ofrece una solución justa, un abogado debe estar preparado para continuar defendiendo los intereses de su cliente utilizando las herramientas legales disponibles.

A lo largo de mi carrera he aprendido algo fundamental: un buen resultado comienza con escuchar al cliente. Entender qué perdió, cómo cambió su vida y cuáles son sus necesidades permite construir una representación legal verdaderamente personalizada.

Ser una firma boutique no significa pensar pequeño. Significa escoger una atención más cercana, estratégica y humana.

Cuando una persona deposita en nosotros la confianza de representarla después de un accidente, asumimos esa responsabilidad personalmente.

Porque para nosotros usted no es simplemente otro caso. Es nuestro cliente. Y su caso importa. Para contactar a la firma boutique Raúl De La Heria & Associates. 999 Ponce de Leon Blvd, Suite 510, Coral Gables, 33134 / 305.858.2808.

Por: Raúl C. De La Heria, Esq.

Socio fundador de Raúl De La Heria & Associates

Temas
Te puede interesar

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
JUSTICIA

Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

El juez de distrito George OToole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula multas a inmigrantes que incumplen órdenes de deportación y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025 (imagen referencial)
MIGRACIÓN

Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31
SUCESO

FBI rescata a hombre secuestrado en Westchester; exigían cuatro millones de dólares

Te puede interesar

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
JUSTICIA

Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

Por Julián Varela
Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Marcia Sangronis, de 38 años.
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Arrestan a policía de North Bay Village acusada de morder y arañar a su novio

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.
RECONOCIMIENTO

La canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura