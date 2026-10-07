¿Por qué elegir una firma boutique cuando su caso puede cambiar su vida?

Después de un accidente, elegir al abogado que representará sus intereses es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar. No se trata solamente de contratar una firma que maneje casos de accidentes; se trata de saber quién estará detrás de su caso, quién conocerá su historia y quién estará dispuesto a luchar por usted cuando más lo necesite.
En Raúl De La Heria & Associates hemos elegido ser una firma boutique porque creemos en una forma de ejercer el derecho basada en la atención personalizada, la experiencia y el compromiso directo con cada cliente.
En las firmas de gran volumen, un cliente puede convertirse fácilmente en un número dentro de cientos o miles de expedientes. Nuestro modelo es diferente. Para nosotros, detrás de cada caso hay una persona, una familia y, muchas veces, una vida que cambió inesperadamente después de un accidente.
Aquí queremos conocer su historia.
Cuando aceptamos un caso, nuestro objetivo no es simplemente procesarlo. Lo estudiamos, identificamos sus fortalezas y dificultades, analizamos las evidencias y desarrollamos una estrategia dirigida a proteger los derechos de nuestro cliente y a buscar la compensación que corresponda conforme a las circunstancias de su caso.
La diferencia de una firma boutique también está en el acceso. Nuestros clientes merecen saber qué está ocurriendo, comprender las decisiones que se están tomando y sentir que cuentan con abogados que conocen personalmente su situación.
Nuestra firma representa casos de lesiones personales y compensación laboral, incluyendo accidentes automovilísticos, accidentes de construcción, accidentes marítimos y portuarios y otros asuntos relacionados con lesiones graves.
Además, somos litigantes. Esto es importante porque no todos los casos pueden resolverse de la misma manera. Cuando una aseguradora no ofrece una solución justa, un abogado debe estar preparado para continuar defendiendo los intereses de su cliente utilizando las herramientas legales disponibles.
A lo largo de mi carrera he aprendido algo fundamental: un buen resultado comienza con escuchar al cliente. Entender qué perdió, cómo cambió su vida y cuáles son sus necesidades permite construir una representación legal verdaderamente personalizada.
Ser una firma boutique no significa pensar pequeño. Significa escoger una atención más cercana, estratégica y humana.
Cuando una persona deposita en nosotros la confianza de representarla después de un accidente, asumimos esa responsabilidad personalmente.
Porque para nosotros usted no es simplemente otro caso. Es nuestro cliente. Y su caso importa. Para contactar a la firma boutique Raúl De La Heria & Associates. 999 Ponce de Leon Blvd, Suite 510, Coral Gables, 33134 / 305.858.2808.
Por: Raúl C. De La Heria, Esq.
Socio fundador de Raúl De La Heria & Associates