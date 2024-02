Razones que impulsaron a Raúl González a cambiar de pantalla

","

Tras 13 largos años dando los buenos días en la pequeña pantalla de Univision, Raúl González optó por un cambio y habló con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre las razones que lo obligaron a dimitir, así como aceptar la oferta de la casa que le representó la competencia hasta hace sólo cuatro semanas, Telemundo.

Como hombre cortés y buen profesional, el popular conductor venezolano asume la responsabilidad de mirar hacia el futuro sin reprochar el pasado.

Cambia de casa y este tipo de cambio en la televisión no se asume fácilmente. u00bfCómo se siente?

Creo en el cambio. Comienza un nuevo ciclo de vida. Un nuevo ciclo para crecer. Si hay algo que no cambia es el cambio. Estoy muy agradecido de Univision, que durante 13 años me dio la oportunidad de estar al frente del programa matutino Despierta América y que, sin duda alguna, me facilitó el camino hacia esto que está sucediendo hoy.

u00bfQué le impulsó a tomar esta decisión?

En el 2010 hubo cambios muy fuertes en Univision, cuando despidieron algunos compañeros. Entonces, yo comencé a prepararme porque no quería pasar por algo como eso.

u00bfPensó en algún momento que sería sustituido, despedido?

A mi pensar, sentí que mi ciclo en Despierta América estaba llegando a su fin porque quería descansar. Quería dormir un poquito más después de 13 años despertándome a las 3:40 a.m. para ir al estudio y comenzar el programa a las 7 a.m. Yo hablé con Univision para crecer [otro programa, otro horario] y me hicieron un buen planteamiento, que pudo haber sido posible, pero en ese momento no era seguro que sucediera. Entonces, pensé que había llegado el momento del cambio.

u00bfTuvo alguna propuesta de trabajo cuando dimitió en Univision?

Hubo propuestas de trabajo pero ninguna se había canalizado. Me fui de viaje y a mi regreso surgió este planteamiento [con Telemundo] que finalmente tomé.

u00bfQué le propuso Telemundo?

Mi sueño es tener un programa de variedades para la familia, al mismo tiempo que realizar otros proyectos. Telemundo quiere un programa de variedades y un presentador para actividades especiales. Tuvieron en cuenta mi trabajo como animador y actor. Entonces, me plantearon desarrollar varios proyectos donde yo quepa. Eso fue lo que más me llamó la atención, la posibilidad de un programa donde yo sea parte de la creación. Eso es muy importante para mí. Eso es oportunidad de crecimiento. Hablamos que el programa podría comenzar en septiembre, pero todavía estamos organizando el formato. Para comenzar, animaré, junto a otros animadores, la gala en directo de los Premios Billboard de la Música Latina 2014, el jueves 24 de abril.

Habla de otros proyectos. u00bfCuáles son?

Miré hacia otros lugares, mientras me preparaba para el cambio. Siempre quise tener un restaurante y le propuse al chef James, de Telemundo, abrir un restaurante. Hablamos con el hotel Best Western, preparamos un menú y creamos Sabores by chef James que próximamente inauguramos y que, si Dios quiere, va a funcionar muy bien.

También habla de expandir la propuesta de teatro que comenzó con el musical Visa para un sueño hace siete años.

Comencé en el 2006 con Visa para un sueño y hemos tenido varios éxitos como Gordura de mi vida y Los monólogos de la vagina, además de Mitad y mitad que, también bajo la dirección de Manuel Mendoza, presentamos recientemente. Somos una cuerda de locos que amamos el teatro y queremos llevar nuestro proyecto a Nueva York, si Dios lo permite.

Si mirara atrás, particularmente la salida de Univision, u00bfqué pensaría?

Mi salida de Univision fue muy clara porque hubo comprensión, tolerancia y respeto, como valores fundamentales en una relación. Incluso tuve la oportunidad de despedirme de los televidentes. Guardo muy buenos recuerdos de Despierta América y quiero dejar eso bien claro. Cierro un ciclo de agradecimiento con Univision y ahora abro otro ciclo de agradecimiento con Telemundo. El peor fracaso es no intentarlo.