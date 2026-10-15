La RAM 1500 2026 demuestra que una pickup de tamaño completo puede ser simultáneamente una herramienta de trabajo, un vehículo familiar y una máquina de altas prestaciones

En el competitivo mundo de las camionetas tipo pick-up de tamaño completo en Estados Unidos, la RAM 1500 ha conseguido algo que no todos sus rivales pueden presumir: combinar auténtica capacidad de trabajo con un nivel de comodidad y refinamiento que, en determinadas versiones, se acerca al de un vehículo de lujo.

Para 2026, RAM reforzó esa fórmula con una gama de motores que incluye los modernos Hurricane de seis cilindros en línea, el conocido 3.6 litros Pentastar y, como una de las grandes novedades, el regreso del V8 HEMI de 5.7 litros. La gama de motorizaciones puede alcanzar 540 caballos de potencia y 521 libras-pie de torsión, dependiendo de la configuración.

El resultado es una pickup capaz de satisfacer tanto al usuario que necesita una herramienta de trabajo como al conductor que busca una camioneta potente, cómoda y sofisticada para utilizar todos los días. Una de las noticias más importantes para los aficionados a las camionetas estadounidenses es el regreso del 5.7 litros HEMI V8 a la RAM 1500. Esta planta motriz desarrolla 395 caballos de potencia y viene acoplada a una transmisión automática de ocho velocidades.

Su importancia va más allá de las cifras. El HEMI aporta una respuesta lineal, un sonido característico y esa sensación de fuerza que durante años convirtió a las RAM V8 en favoritas entre los compradores estadounidenses. Sin embargo, el V8 ya no es el motor más potente de la familia. El Hurricane de alto rendimiento, un seis cilindros en línea de 3.0 litros con doble turbo, desarrolla 540 caballos y 521 libras-pie de torsión. Es una demostración de cómo la industria puede obtener más potencia de motores de menor cilindrada. También existe una versión Hurricane de 420 caballos, que ofrece un interesante equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Las cifras de aceleración son quizá la mejor demostración de la evolución de la RAM 1500. En las pruebas de Car and Driver, una RAM 1500 equipada con el Hurricane de 540 caballos necesitó solamente 4.2 segundos para alcanzar las 60 millas por hora. Una RAM Rebel con el Hurricane de 420 caballos paró el cronómetro en 4.9 segundos, mientras que el modelo equipado con el HEMI V8 alcanzó las 60 mph en 6.0 segundos. Para una camioneta de tamaño completo, estas cifras son extraordinarias. El HEMI puede no ser el más rápido, pero continúa ofreciendo una combinación muy atractiva de potencia, respuesta y carácter. Por su parte, el Hurricane demuestra que un motor de seis cilindros puede superar claramente al tradicional V8 en prestaciones.

El consumo de combustible depende considerablemente del motor, carrocería, transmisión y sistema de tracción elegido. En configuraciones eficientes, la RAM 1500 puede alcanzar aproximadamente 20 mpg en ciudad y 25 mpg en carretera, de acuerdo con las especificaciones oficiales de RAM para determinadas configuraciones. La diferencia frente al HEMI es importante. El V8 consume más combustible, especialmente cuando se utiliza frecuentemente la potencia disponible o se remolcan cargas pesadas. Aquí los motores Hurricane representan una ventaja interesante. La ingeniería moderna permite obtener cifras de potencia superiores sin recurrir a una cilindrada enorme. Para un comprador que utiliza la pickup diariamente y quiere reducir el gasto de combustible sin sacrificar aceleración, el Hurricane de seis cilindros constituye una alternativa particularmente atractiva.

En cualquier caso, quienes compren una RAM 1500 deben recordar que el consumo real puede variar ampliamente según el tamaño de las ruedas, el sistema 4x4, el peso transportado, la carga remolcada y el estilo de conducción.

Una pickup de estas dimensiones no se compra únicamente por su aceleración. Su verdadera razón de ser continúa siendo la capacidad de transportar y remolcar.

La RAM 1500 2026 puede alcanzar una capacidad máxima de remolque de 11,610 libras y una carga útil máxima de 2,360 libras, cuando está correctamente equipada. Esto significa que puede encargarse sin problemas de muchas de las tareas que esperan los propietarios de una pickup grande: transportar herramientas, equipos recreativos, materiales de construcción o remolques para embarcaciones.

La suspensión y la puesta a punto del chasis también contribuyen a que la RAM sea una camioneta relativamente agradable de conducir cuando no está trabajando. En carretera transmite una sensación más cercana a la de un SUV grande que a la de una pickup tradicional. Uno de los grandes argumentos de la RAM 1500 es su habitáculo. Dependiendo de la versión, el conductor puede encontrar materiales de calidad, asientos confortables, una enorme pantalla central, sistemas de conectividad y una larga lista de tecnologías de asistencia. Las versiones superiores llevan la experiencia todavía más lejos, convirtiendo a la RAM en una alternativa para quien quiere reemplazar un SUV de lujo por una pickup, sin renunciar al confort. La posibilidad de elegir entre diferentes configuraciones de cabina y caja también amplía su atractivo. Una familia puede optar por una Crew Cab espaciosa, mientras que un usuario profesional puede priorizar capacidad de carga y configuración de trabajo.

La tecnología se ha convertido en una parte fundamental de la experiencia RAM. El sistema multimedia ofrece acceso a navegación, conectividad con teléfonos inteligentes y diferentes funciones destinadas a facilitar la vida a bordo.

Los sistemas de asistencia al conductor también desempeñan un papel cada vez mayor, especialmente en viajes largos. Control de crucero adaptativo, asistencia para mantener el vehículo en el carril y sistemas de advertencia forman parte de la creciente lista de tecnologías disponibles, aunque el equipamiento exacto depende de la versión y los paquetes seleccionados.

El precio de entrada para la RAM 1500 2026 se sitúa alrededor de $44,820, según el precio inicial publicado por Car and Driver. Naturalmente, esa cifra puede aumentar considerablemente al subir de versión y agregar tracción en las cuatro ruedas, motores más potentes, cabina Crew Cab, paquetes tecnológicos, sistemas de remolque y equipamiento de lujo.

La RAM 1500 2026 demuestra que una pickup de tamaño completo puede ser simultáneamente una herramienta de trabajo, un vehículo familiar y una máquina de altas prestaciones. El regreso del 5.7 HEMI V8 de 395 caballos atraerá a los compradores tradicionales que valoran el carácter y el sonido de un ocho cilindros, mientras que los motores Hurricane ofrecen una respuesta todavía más contundente. La RAM tiene una personalidad propia. Su gran fortaleza está en combinar capacidad de trabajo, aceleración impresionante, comodidad y un interior sofisticado.