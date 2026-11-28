LA HABANA — El régimen cubano anunció un nuevo proyecto de cooperación con Rusia para ensamblar en la Isla vehículos todoterreno de la marca UAZ, vehículos eléctricos y automóviles de pasajeros de bajo costo, informaron este sábado medios estatales.

La información, recogida por el portal oficial Cubadebate a partir de un reporte de la agencia rusa TASS, llega meses después de que se paralizó la producción de vehículos UAZ en La Habana por problemas de suministro eléctrico.

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Representantes de la empresa rusa ECHO-EXPORT y de la compañía estatal cubana EISA firmaron el memorando que prevé la creación de una "asociación económica", en la cual se contempla también la creación de servicios de garantía y atención posventa.

Esta asociación económica se encargará, además, del abastecimiento de repuestos, equipos y herramientas para talleres, así como de la transferencia de conocimientos y tecnologías entre ambas partes.

El anuncio revive una cadena de promesas ruso-cubanas con resultados limitados o retrasos prolongados en medio de la falta de liquidez y las fallas energéticas.

El acuerdo fue firmado en el marco de la 42.ª Feria Internacional de La Habana (Fihav), que se desarrolló esta semana de forma virtual y en la que se anunciaron 2.000 millones de dólares de capital de inversión en Cuba.

Una crisis que persiste

Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo fabricante ruso anunció "la suspensión de la producción de los modelos Patriot y Pickup en la isla, debido a la profunda crisis energética", puntualizó el artículo esta jornada del diario estatal Cubadebate.

La instalación, ubicada en la planta de EISA, inició sus actividades en abril de 2025, con una capacidad prevista de hasta 500 unidades al año ensambladas con piezas procedentes de Rusia; pero la situación energética en Cuba afectó el proceso y solo se lograron "varias decenas de todoterrenos", según las fuentes oficiales que no detallaron dichas cantidades.

Cuba y Rusia son aliados tradicionales desde la época soviética y han impulsado en los últimos años su relación bilateral.

Durante un foro empresarial celebrado este mes en la Cámara de Comercio e Industrias rusa en Moscú, el viceprimer ministro del país euroasiático, Dmitri Chernishenko, aseguró que el intercambio comercial entre su país y Cuba aumentó aproximadamente un tercio entre enero y agosto de 2026.

Rusia envió al país caribeño en marzo pasado el petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, el único en entrar a la isla este año, en medio de la grave crisis energética y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos al país caribeño desde enero.

¿Cómo evolucionó el proyecto UAZ desde 2023?

El proyecto UAZ se remonta al menos a mayo de 2023, cuando medios rusos anunciaron que el fabricante comenzaría a ensamblar vehículos en Cuba ese mismo año. El plan se presentó dentro de los acuerdos de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, en medio del acercamiento económico entre La Habana y Moscú, reseña Diario de Cuba.

En ese momento, el empresario ruso Boris Titov, vinculado a los planes económicos promovidos por Moscú en la Isla, incluyó el ensamblaje de autos UAZ entre varias iniciativas bilaterales.

El proyecto volvió a relanzarse en junio de 2024, cuando EISA y ECHO-EXPORT firmaron un acuerdo para ensamblar en Cuba los modelos Patriot y Pickup y recuperar unidades UAZ ya existentes. Las partes hablaron entonces de sustituir importaciones, apoyar el transporte y crear servicios de mantenimiento.

¿Qué ocurrió con el montaje y la crisis eléctrica?

Meses después, llegaron a Cuba los primeros vehículos UAZ destinados a gobiernos provinciales, mientras las autoridades insistían en la puesta en marcha del montaje local. Varios cronogramas anunciados no se cumplieron en los plazos previstos.

Recién en 2025 comenzó el montaje de vehículos UAZ en una planta cubana y se entregó el primer lote ensamblado en la Isla, casi dos años después de los primeros anuncios. Ya entonces, DIARIO DE CUBA señaló que el avance llegaba tras sucesivos aplazamientos de un paquete de acuerdos con escasos resultados visibles.

El anuncio de noviembre de 2026 ocurre, además, después de que la planta suspendiera la producción de los modelos Patriot y Pickup por las limitaciones del sistema eléctrico, según reconoció el fabricante ruso. El medio oficialista Cubadebate recordó que esa pausa obligó a buscar alternativas para reactivar la actividad.

¿Qué hay de nuevo y qué queda por definir?

La novedad del anuncio actual es la incorporación de vehículos eléctricos y modelos de bajo costo al proyecto inicial centrado en los todoterrenos UAZ. Aún no se han divulgado montos de inversión, calendarios de ejecución, metas de producción ni mecanismos concretos para superar las restricciones eléctricas.

Por ahora, el nuevo plan se suma a anuncios de cooperación entre La Habana y Moscú, mientras sigue pendiente cuántos de estos acuerdos se traducirán en resultados concretos para la economía cubana.

FUENTE: Con información de EFE y Diario de Cuba