martes 13  de  octubre 2026
TEMPORAL

Tormenta eléctrica descarga granizo sobre Chile

El fenómeno se extendió desde el sector oriente hacia distintas comunas de la capital, con fuertes truenos y precipitaciones

Trabajadores con ropa impermeable de protección avanzan por calles cubiertas de barro tras un aluvión en el sector de Las Condes, en Santiago, el 8 de octubre de 2026. (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

Trabajadores con ropa impermeable de protección avanzan por calles cubiertas de barro tras un aluvión en el sector de Las Condes, en Santiago, el 8 de octubre de 2026. (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

Por María Graterol

MIAMI.- Una intensa granizada sorprendió este martes a los habitantes de Santiago de Chile, donde una tormenta eléctrica descargó lluvia y hielo sobre distintas comunas de la capital, dificultó la circulación vehicular y dejó miles de clientes sin electricidad.

El fenómeno se manifestó con fuerza durante la tarde, principalmente en el sector oriente de la Región Metropolitana. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea estuvieron entre las comunas afectadas, mientras que también se reportó caída de granizo en Providencia, Ñuñoa, Macul, La Reina y La Florida, además de precipitaciones en el centro de Santiago.

Lee además
El exitoso empresario chileno Rodrigo Berthet, fundador de Grupo Blascool.
ECONOMíA

Empresario chileno proyecta expansión en EEUU con su modelo empresarial

Las imágenes difundidas por residentes en redes sociales mostraron la intensidad de las precipitaciones y la acumulación de granizos en calles y espacios públicos. Los truenos y las descargas eléctricas acompañaron el episodio, que se produjo en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica pronosticadas para la zona central de Chile.

Miles de clientes sin electricidad

La tormenta también afectó el suministro eléctrico. Según información difundida por medios locales, más de 2,000 clientes de la Región Metropolitana permanecían sin electricidad.

Entre las comunas con más usuarios afectados figuraban La Pintana, con 642 clientes sin servicio; San Bernardo, con 440, y El Bosque, con 328. Las cifras correspondían al balance disponible durante la tarde y podían variar a medida que avanzaran las labores de reposición.

En paralelo, Transporte Informa llamó a los conductores a circular con especial precaución en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, debido a la presencia de granizo, la reducción de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

El organismo también alertó sobre acumulaciones de agua en avenida Apoquindo, en la intersección con Camino El Alba, cerca del acceso a la estación Los Dominicos del Metro. En ese punto persistían restos de barro y sedimentos relacionados con la emergencia registrada días atrás.

Alerta meteorológica en la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió sobre la probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío, con posibilidad de precipitaciones intensas en períodos breves, granizo y fuertes rachas de viento locales.

El aviso contempla condiciones variables según la región y el sector geográfico, con fenómenos previstos entre este martes y la noche del miércoles 14 de octubre.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad, mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan representar un riesgo y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.

La evolución de la tormenta y sus efectos sobre los servicios básicos permanecen sujetos a actualización.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Teletrece (@teletrece)

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

James Robertson.
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami. (Ede Social X)
NEXOS

Recaudador de Miami-Dade pide investigación por reunión de asesor de Mamdani con Díaz-Canel

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REHABILITACIÓN

DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias

Te puede interesar

La directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de EEUU, Angie Salazar, habla junto al Fiscal General interino Todd Blanche (izquierda) y al Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin (derecha) durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia en Washington, DC.
MIGRACIÓN

EEUU agiliza la revocación del estatus de refugiados por "motivos de seguridad y prevención del fraude"

Por Julián Varela
El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, durante una conferencia de prensa.
Narcotráfico

Florida desarticula red que traficaba drogas desde California; más de 20 personas detenidas

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registran la casa de la representante Ilhan Omar (D-MN) el 12 de octubre de 2026 en Washington, DC.
Investigación penal

Congresista demócrata Ilhan Omar bajo la lupa federal por sus finanzas y presunto fraude migratorio

Logo de Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos
SANCIóN

Tesoro multa a Bank of America por incumplir normas contra lavado de dinero

El rey de España Felipe VI y la reina Letizia saludas a miles de residentes de Ceuta que se concentraron para recibirlos.
CRISIS EN ESPAñA

Guerra ideológica, listas negras y asesinato de la reputación