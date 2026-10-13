Tormenta eléctrica descarga granizo sobre Chile

Trabajadores con ropa impermeable de protección avanzan por calles cubiertas de barro tras un aluvión en el sector de Las Condes, en Santiago, el 8 de octubre de 2026. (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

MIAMI.- Una intensa granizada sorprendió este martes a los habitantes de Santiago de Chile, donde una tormenta eléctrica descargó lluvia y hielo sobre distintas comunas de la capital, dificultó la circulación vehicular y dejó miles de clientes sin electricidad.

El fenómeno se manifestó con fuerza durante la tarde, principalmente en el sector oriente de la Región Metropolitana. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea estuvieron entre las comunas afectadas, mientras que también se reportó caída de granizo en Providencia, Ñuñoa, Macul, La Reina y La Florida, además de precipitaciones en el centro de Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meganoticias (@meganoticiascl)

Las imágenes difundidas por residentes en redes sociales mostraron la intensidad de las precipitaciones y la acumulación de granizos en calles y espacios públicos. Los truenos y las descargas eléctricas acompañaron el episodio, que se produjo en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica pronosticadas para la zona central de Chile.

Miles de clientes sin electricidad

La tormenta también afectó el suministro eléctrico. Según información difundida por medios locales, más de 2,000 clientes de la Región Metropolitana permanecían sin electricidad.

Entre las comunas con más usuarios afectados figuraban La Pintana, con 642 clientes sin servicio; San Bernardo, con 440, y El Bosque, con 328. Las cifras correspondían al balance disponible durante la tarde y podían variar a medida que avanzaran las labores de reposición.

Actualización 16:20 hrs | #SantiagoSe mantiene muy intensa la nube convectiva en el sector norte, aproximándose al valle céntrico y zona sur de la RM. Riesgos inminentes:• Tormenta eléctrica en desarrollo • Precipitaciones fuertes en poco tiempo • Caída de granizo#Lluvias #RM — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) October 13, 2026

En paralelo, Transporte Informa llamó a los conductores a circular con especial precaución en Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, debido a la presencia de granizo, la reducción de la visibilidad y el pavimento resbaladizo.

El organismo también alertó sobre acumulaciones de agua en avenida Apoquindo, en la intersección con Camino El Alba, cerca del acceso a la estación Los Dominicos del Metro. En ese punto persistían restos de barro y sedimentos relacionados con la emergencia registrada días atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crónicas de Chile | Venezolanos en Chile (@cronicasdechile)

Alerta meteorológica en la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió sobre la probabilidad de tormentas eléctricas en siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío, con posibilidad de precipitaciones intensas en períodos breves, granizo y fuertes rachas de viento locales.

El aviso contempla condiciones variables según la región y el sector geográfico, con fenómenos previstos entre este martes y la noche del miércoles 14 de octubre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Vinotinto | Noticias (@elvinotintocl)

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad, mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan representar un riesgo y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.

La evolución de la tormenta y sus efectos sobre los servicios básicos permanecen sujetos a actualización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teletrece (@teletrece)

FUENTE: Con información de Redes Sociales