Empresario chileno proyecta expansión en EEUU con su modelo empresarial

Después de más de 13 años de experiencia dentro del mercado minorista en Chile, el empresario Rodrigo Berthet , fundador y CEO de Grupo Blascool , comienza a mirar hacia Estados Unidos.

La enfoque actual de Berthet representa una nueva etapa de proyección internacional en su exitosa carrera.

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Radicado ahora junto a su familia en Estados Unidos, Berthet observa de cerca las características del mercado norteamericano y evalúa oportunidades que le permitirían trasladar parte de su experiencia en Chile a una economía de una mayor escala.

EcowashCar, una puerta de oportunidades

Una de las iniciativas que forma parte de esa visión es EcowashCar, empresa de lavado automotriz que comenzó sus operaciones en Chile en 2014 y a la cual Berthet se incorporó como socio en 2019.

El proyecto ha evolucionado bajo un modelo de servicio inmobiliario y representa una de las experiencias que el empresario considera con potencial de crecimiento fuera de Chile.

“Sabemos que podemos igualar y mejorar las ganancias que obtuvimos en Chile. Allá lo probamos, como un laboratorio, y aquí lo queremos desarrollar. Las condiciones del mercado y laborales son idóneas para crecer y, obviamente, para ofrecer cientos de empleos a través de nuestros franquiciados que permitan mejorar la calidad de vida de las personas”, señala Berthet.

Del mercado minorista al desarrollo de negocios

Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y Magíster en Finanzas de la misma institución, Berthet inició su carrera profesional en el mundo minorista. Durante tres años trabajó en Walmart, experiencia que le permitió conocer desde dentro áreas como desarrollo de categorías, comportamiento del consumidor y operación comercial.

En abril de 2013 comenzó su camino como emprendedor en un proyecto que se transformaría en el Grupo Blascool.

Desde entonces, su trayectoria se ha caracterizado por la creación, desarrollo y ascendo de diferentes modelos de negocio.

Uno de esos casos fue Loops, empresa de productos y accesorios para mascotas fundada por Berthet, cuyos productos llegaron a comercializarse en cadenas como Walmart, Tottus y Easy. La compañía fue posteriormente adquirida por Starfood, convirtiéndose en uno de los hitos de su experiencia empresarial.

Para Berthet, conocer directamente cómo funciona cada negocio ha sido una parte importante de su estrategia.

“Nuestras inversiones están sustentadas en el conocimiento del mercado, con apuestas razonables y nuestra experiencia. Trabajamos desde un modelo probado para dar pasos certeros”, explica Berthet.

Grupo Blascool y una plataforma para desarrollar marcas

Con los años, el Grupo Blascool ha evolucionado hacia una plataforma que integra desarrollo de marcas, distribución, servicio inmobiliario e inversión, entre otros aspectos.

Su portafolio ha incluido marcas como STABILO, UHU, HALLMARK, JOVI, COLOP, DELI, IBI Craft, Multiverso, Palms y Argos, además de licencias como Pantone, Disney y El Principito, con presencia en distintos mercados del Cono Sur.

El modelo busca identificar qué necesita una marca o negocio para crecer: desde comprender al consumidor y seleccionar los canales de comercialización adecuados hasta definir su posicionamiento, estructura operacional y posibilidades de expansión.

“Queremos replicar este modelo de éxito con marcas que integran el Grupo Blascool y con todas las que quieran sumarse. Es uno de nuestros principales propósitos, con la garantía de nuestro conocimiento y experiencia”, afirma Berthet.

Estados Unidos en el lente

La llegada de Berthet a Estados Unidos representa una oportunidad para conocer directamente uno de los mercados más competitivos del mundo y analizar las condiciones que podrían favorecer futuras iniciativas empresariales.

En ese escenario, EcowashCar surge como uno de los proyectos con posibilidades de internacionalización, pero en esencia es un objetivo que forma parte de una estrategia a largo plazo que contempla estudiar el mercado, evaluar su viabilidad y establecer las condiciones necesarias antes de avanzar hacia la expansión.

Para el empresario chileno, el desafío va más allá de introducir una marca en Estados Unidos. Su visión apunta a comprobar que los conocimientos adquiridos en el desarrollo de empresas en Chile pueden adaptarse a otros mercados.

Es también una evolución natural para Grupo Blascool: pasar de un portafolio de marcas y negocios en Sudamérica hacia una plataforma con un alto potencial de expansión internacional.

Desde Estados Unidos, Berthet comienza así una nueva etapa enfocada en evaluar oportunidades. El próximo desafío será determinar cuáles de los modelos desarrollados durante más de una década en Chile tienen las condiciones necesarias para crecer más allá de sus fronteras.

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