Descuentos superiores a 60% muestran las ofertas de Primavera de Amazon

Estas opciones son algunas de las categorías que no querrás perderte durante las Grandes Rebajas de Primavera de Amazon.

Desde Tu Oportunidad te mostramos estas alternativas y al final de este texto te presentamos una casilla ampliada en donde verás otros rangos de productos y podrás revisar desde allí las actualizaciones con los descuentos.

55% de descuento en Ring Video

image.png

Timbre Ring Video Doorbell, color níquel satinado, con la nueva cámara de interiores Ring Indoor Cam, color blanco. Este lote incluye un timbre Ring Video y una cámara de interiores

Video doorbell HD de 1080p con funciones mejoradas que te permiten ver, escuchar y hablar con cualquier persona desde tu teléfono, tableta o computadora.

Se trata de una actualización del Ring Video original para disfrutar de una detección de movimiento mejorado en una zona audio de privacidad y una visión nocturna más nítida. Recibe notificaciones móviles cuando alguien toca el timbre o activa los sensores porque los movimientos están integrados.

60% de descuento en luces de rueda de bicicleta

image.png

Espectaculares luces LED de Activ Life para rueda de bicicleta con baterías incluidas. Bicicleta visible desde todos los ángulos para una máxima seguridad y estilo. Tu bicicleta llamará la atención. Cada caja contiene luces para 1 rueda para que puedas mezclar o combinar colores. Prepárate para montar tu bici con sofisticación.

Estas fantásticas luces LED tienen un borde de 12 pulgadas para bicicletas de niños y de hasta 29 pulgadas de adultos. ¡No necesitas herramientas! Las baterías están incluidas para que estés preparado y te subas a bicicleta mostrando estas espectaculares luminarias. Nada más saca las luces de la caja, colócalas y listo.

40% de descuento en cafetera Keurig K

image.png

Keurig K-Compact - Cafetera para cápsulas K-Cup de una sola porción, color negro (el empaque puede variar) Prepara varios tamaños de taza: (6, 8, 10 onzas). Disfruta de los tamaños de taza más populares. Usa el tamaño de 6 onzas para obtener el café más fuerte.

Café en poco tiempo: prepara cápsulas K-Cup en menos de un minuto. Botones de control simples: simplemente inserta una cápsula K-Cup, selecciona el tamaño deseado y prepara una taza de gran sabor en menos de un minuto.

Ahorro de energía: la función de apagado automático, para tu seguridad, ocurre 2 horas después de tu última preparación, lo que ayuda también a ahorrar energía

58% de descuento en plancha de pelo profesional

image.png

HOT TOOLS : La lancha plana profesional Black Gold Micro-Shine crea estilos elegantes de nivel profesional con placas de cerámica y titanio de primera calidad para diseñar ondas profesionales con facilidad y lograr rizos sueltos sin esfuerzo. Ya sea que estés peinando cabello liso o con ondas esta plancha alisadora crea resultados profesionales.

Bordes redondeados para estilos extra suaves y brillantes. Generador de iones avanzado para una máxima producción de iones y un cabello suave y sedoso. El salón de belleza en casa con resultados satisfactorios.

61% de descuento en enterizo elástico

image.png

PRETTYGARDEN ofrece este enterizo o mono holgado para mujer, unicolor, elástico, largo, con hombro descubierto y cintura elástica. La tela elástica y suave de alta calidad hace que este overol elegante funcione con la mayoría de tipos de cuerpo y proporciona una cómoda experiencia de uso.

Es idea para llevar con ideal chaqueta, tenis, sandalias, tacones y sombrero para un aspecto elegante. Un overol perfecto para la playa, fiesta, vacaciones, oficina, calle, cóctel, vida diaria y otras ocasiones en verano. Muy versátil y lo mejor con un descuento de primavera en Amazon.

Revisa todos los días

image.png

Las ofertas se publicarán diariamente durante el evento de seis días en Amazon, a partir de este 20 de marzo, así que asegúrate de regresar con frecuencia para una selección actualizada.

Estos son algunos de los mejores descuentos que no querrás perderte durante las Grandes Rebajas de Primavera de Amazon. Aprovecha y no te quedes sin el tuyo. No dejes de revisar este link que te llevará a recorrer la "tienda" en el tiempo y la frecuencia que quieras o puedas.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS