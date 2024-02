Un vuelo directo a la ciudad del Sole Mio

","

Piero Barone (20), Ignazio Boschetto (18) y Gianluca Ginoble (18) han cimentado sus prominentes carreras artísticas sobre dos conceptos: Amor y hermandad. Y bajo ese lema llevan su música mucho más allá de las canciones clásicas que los internacionalizaron.

Sólo debieron transcurrir tres años para que el mundo se cautivara con el trío compuesto por dos tenores y un barítono que conforman Il Volo (El Vuelo), e inolvidable será para ellos el show italiano Ti lascio una canzone, en el que cautivaron a los televidentes y que los llevó en un torbellino de actividades alrededor del mundo.

El grupo regresa este próximo 21 de septiembre a los escenarios de Miami para presentarse en el American Airlines Arena y ya cuentan los días para su concierto.

u201cA Miami no hayamos la hora de regresar. El año pasado grabamos el especial de PBS en The Fillmore de Miami Beach, por eso para nosotros es muy importante estar en la Florida y en especial Miami u201d, comentó Gianluca Ginoble a DIARIO LAS AMÉRICAS desde Montreal, Canadá.

u201cNuestro disco We Are Love salió a la venta internacionalmente en noviembre del año pasado, pero en junio presentamos una edición especial sólo para Estados Unidos. También en abril del año pasado presentamos Más que amor, que es la versión en español del álbum. En el 2012 tuvimos dos nominaciones para los Latin Grammy y ahora esperamos ganarlo u201d, agregó entre risas.

El nuevo disco de Il Volo presenta un pop de lujo casi extinto, con un sonido envolvente con canciones que les permiten mostrar su destreza multilingüe cantando en inglés, español, francés e italiano. Esta placa producida por Tony Renis y Humberto Gatica, incluye canciones como Little Things de One Direction, una versión de un tema del grupo Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing (traducida como Questo Amore), y El triste de José José.

u00bfQué importancia tiene para ti cantar en español?

Me encanta. Hablar el español es muy importante y cantarlo más. Yo entiendo todo en español y para mí a veces interpretar en este idioma es mucho más romántico que hacerlo en italiano.

u00bfCrees que ustedes han acercado el pop lírico a los jóvenes de América mucho más que a los jóvenes italianos?

Sí. En Italia tenemos un público completamente diferente. Allá nos escucha mucho más la gente adulta, en cambio en América los jóvenes han impulsado mucho nuestra carrera. Nosotros somos jóvenes, no es raro que un chico de 18 años escuche pop lírico. Las personas tenemos que descubrir nueva música y tener una cultura más amplia en este sentido. Necesitamos buena música para todas las edades.

u00bfQué expectativas tienen de su próximo show en el American Airlines Arena?

Muchas. La gente tiene que ir porque será un concierto maravilloso. Vamos a cantar El triste, Historia de un amor, O sole mio, Questo amore y muchos otros éxitos.

u00bfCompartirán escenario con otros artistas?

Esta vez no, pero en México y otros países de nuestra gira por Sudamérica vamos a tener de invitados especiales a cantantes latinos como Belinda.

Ovacionados y aclamados en todo el territorio americano, Il Volo viene de estar por 13 semanas en la primera posición de los Latin Billboard Charts. Éxito reflejado en sus actuaciones en directo y las ventas de la edición especial de We are Love, un disco íntimo que combina versiones totalmente novedosas de grandes éxitos, con nuevos arreglos.

Quizá la noticia ya no sea el despliegue y la minuciosa organización de su próximo concierto, sino el hecho de que las cientos de entradas se vendan en tiempo récord, ya que las actuaciones en vivo de Il Volo son la plataforma ideal para reflexionar por dónde es que hoy avanza la oferta internacional de la música pop.

Nacidos para la gloria, con sólo tres años de carrera artística podemos confirmar que sus grandes éxitos son motivo suficiente para dedicarse, noventa minutos de una noche, a admirar cómo tres jóvenes de fama internacional convirtieron sus tres voces en una sola alma.

