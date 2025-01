Entre lágrimas, familias se reencuentran con tres rehenes liberadas por Hamás

Estos son los detalles de las tres mujeres liberadas

Poco antes un alto dirigente del grupo terrorista Hamás había dicho a AGP que "las tres mujeres rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja en la plaza Al-Saraya en el barrio de Al-Rimal en el oeste de la ciudad de Gaza".

El grupo Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes había identificado a las tres mujeres que serían liberadas como Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbrecher, capturadas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Hamás "nunca volverá a gobernar Gaza", afirma asesor de seguridad de Trump

El principal asesor de seguridad nacional del presidente electo estadounidense, Donald Trump, dijo rotundamente el domingo que el grupo islamista palestino Hamás nunca volverá a gobernar Gaza.

"Ya no pueden ser una organización terrorista y nunca gobernarán Gaza. Punto", dijo Mike Waltz en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.

Waltz, exlegislador y veterano de dos misiones de combate en Afganistán, habló apenas horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en el devastado territorio palestino tras negociaciones que se extendieron por meses entre Israel y Hamás a través de mediadores.

A pesar de la considerable incertidumbre sobre cómo se abordará la tregua -y cómo se puede asegurar la recuperación y la estabilidad a largo plazo de Gaza- Waltz expresó un cauto optimismo.

"Miren, Israel va a hacer lo que tenga que hacer para garantizar su seguridad. Y Estados Unidos, bajo la administración Trump, los apoyará" en "que Hamás nunca vuelva a gobernar Gaza", afirmó.

Netanyahu: las rehenes liberadas pasaron por un "infierno"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que las tres rehenes liberadas este domingo durante el acuerdo de tregua en Gaza pasaron por "el infierno".

"Lo sé, todos lo sabemos, han pasado por un infierno. Están saliendo de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad", declaró durante una llamada telefónica con Gal Hirsch, responsable de la cuestión de los rehenes en su oficina.

FUENTE: Fuente Latina / AFP