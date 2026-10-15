La campaña "Ahorita Mismo" impulsa la prevención del VIH entre los latinos en Estados Unidos

La compañía biofarmacéutica Gilead Sciences lanzó el 15 de octubre, Día Nacional Latino de Concientización sobre el Sida, la campaña “Ahorita Mismo”.

MIAMI.- En Estados Unidos, los hispanos representan aproximadamente el 19% de la población, pero concentran el 34% de los nuevos diagnósticos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), una disparidad que pone de manifiesto los desafíos que enfrenta esta comunidad en materia de prevención, acceso a servicios médicos e información sobre salud sexual.

Ante esta realidad, la compañía biofarmacéutica Gilead Sciences lanzó este 15 de octubre, Día Nacional Latino de Concientización sobre el Sida, la campaña “Ahorita Mismo”, una iniciativa que busca acercar las conversaciones sobre el VIH a la vida cotidiana de los latinos mediante el humor, la representación cultural y la participación de figuras reconocidas en las plataformas digitales.

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La propuesta forma parte de Care for the Culture, una plataforma de Gilead orientada a promover conversaciones sobre salud y prevención desde una perspectiva culturalmente cercana a las comunidades a las que busca llegar.

A diferencia de las campañas tradicionales de educación sanitaria, “Ahorita Mismo” apuesta por historias y situaciones relacionadas con las citas, la intimidad y las relaciones personales, con el propósito de facilitar conversaciones que todavía pueden resultar difíciles debido al estigma y la desinformación.

La iniciativa está dirigida especialmente a hombres latinos que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, uno de los grupos más afectados por el VIH, aunque sus mensajes también buscan alcanzar a la comunidad hispana en general.

Cifras que revelan una desigualdad

Los datos disponibles muestran que el impacto del VIH entre los latinos continúa siendo considerablemente mayor que su peso demográfico en Estados Unidos.

De acuerdo con AIDSVu, una plataforma de información epidemiológica sobre el VIH, en 2024 los hispanos representaron el 34% de los nuevos diagnósticos de la infección en el país, pese a constituir aproximadamente el 19% de la población estadounidense.

La disparidad también se observa entre los hombres adultos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre los hombres de 24 años o más cuyos diagnósticos de VIH se atribuyeron al contacto sexual entre hombres, los hispanos concentraron el 40% de los casos.

Otro indicador preocupante es la prevalencia del virus. En 2024, la tasa entre los latinos alcanzó los 582 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que superó en más de tres veces la registrada entre la población blanca, según AIDSVu.

Estas diferencias no pueden explicarse únicamente a partir de las decisiones o conductas individuales. Las investigaciones sobre desigualdades sanitarias también identifican obstáculos estructurales, como las dificultades para acceder a servicios médicos, las barreras económicas, la falta de atención culturalmente adecuada y el estigma asociado al VIH.

En ese contexto, los especialistas consideran fundamental ampliar el acceso a información confiable, pruebas de detección y métodos preventivos, especialmente entre las poblaciones que enfrentan mayores dificultades para recibir atención.

La prevención y sus barreras

Uno de los indicadores que reflejan las desigualdades en el acceso a herramientas preventivas es la utilización de la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, un tratamiento que puede reducir significativamente el riesgo de adquirir el VIH cuando se utiliza según las indicaciones médicas.

Según los datos de AIDSVu citados por la campaña, la comunidad latina registra una relación entre usuarios de PrEP y nuevos diagnósticos de VIH de 8,6. Esto equivale aproximadamente a nueve personas que utilizan PrEP por cada nuevo diagnóstico del virus.

Entre la población blanca, esa relación alcanza 45,1, es decir, alrededor de 45 usuarios de PrEP por cada nuevo diagnóstico.

La diferencia pone de relieve una brecha importante entre las necesidades de prevención y el uso de esta herramienta en ambas comunidades.

Aunque la PrEP constituye una de las estrategias disponibles para prevenir la infección, su acceso puede verse limitado por factores como el desconocimiento, los costos asociados a la atención médica, las dificultades para encontrar proveedores de salud y las preocupaciones relacionadas con la privacidad.

La campaña busca contribuir a reducir esas barreras informativas y sociales, alentando a los latinos a consultar con profesionales sanitarios, conocer sus alternativas y tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

Romper el silencio

Para conectar con el público, “Ahorita Mismo” incorpora a los creadores de contenido Eric Sedeño y Boman Martinez-Reid, quienes aportan sus estilos de comedia y su experiencia en el entorno digital.

La participación de ambos responde a una estrategia que busca alejarse de los mensajes exclusivamente clínicos para introducir la prevención del VIH en conversaciones más naturales, cercanas a las experiencias y expresiones culturales de los latinos.

El propio nombre de la campaña aprovecha una expresión ampliamente utilizada en las comunidades hispanohablantes: ahorita mismo, una frase cotidiana que, en este caso, se convierte en un llamado a no postergar las decisiones relacionadas con la salud.

A través de situaciones reconocibles y contenidos que recurren al humor, la iniciativa pretende reducir la incomodidad que puede surgir al hablar sobre pruebas de VIH, prevención y relaciones sexuales.

La estrategia también reconoce el papel de los creadores digitales como interlocutores capaces de conectar con audiencias que no siempre se sienten representadas en los mensajes tradicionales de salud pública.

“Real Papi Live”

Como parte de la iniciativa, Gilead Sciences incorpora “Real Papi Live”, una experiencia presencial con formato similar al de un pódcast, diseñada para propiciar conversaciones abiertas sobre el VIH y sus alternativas de prevención.

El encuentro reúne talento latino, creadores de contenido y colaboradores comunitarios para abordar temas relacionados con la salud sexual desde una perspectiva cercana y participativa.

La actividad traslada los mensajes de “Ahorita Mismo” a un espacio de interacción directa con la comunidad, donde las experiencias personales y el intercambio de información buscan contribuir a eliminar prejuicios y fomentar decisiones responsables.

Más allá de promover las pruebas de detección, la iniciativa pretende fortalecer la confianza de los participantes para hacer preguntas, identificar recursos disponibles y explorar las opciones de prevención que mejor respondan a sus circunstancias.

La representación cultural, la autonomía individual y el acceso equitativo a información sanitaria constituyen algunos de los principales ejes de la propuesta.

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Un llamado a actuar

La detección temprana del VIH permite que las personas diagnosticadas accedan oportunamente a atención y tratamiento. Los tratamientos antirretrovirales actuales pueden controlar el virus y, cuando una persona mantiene una carga viral indetectable, no transmite el VIH por vía sexual.

Por otra parte, las personas que no tienen el virus pueden consultar con sus proveedores de salud sobre métodos preventivos, incluida la PrEP, y determinar cuáles son apropiados para ellas.

En este escenario, “Ahorita Mismo” invita a iniciar conversaciones sobre prevención con personas de confianza, buscar orientación profesional y realizarse pruebas de detección.

La campaña también promueve el acceso a recursos confiables y la participación de la comunidad en la difusión de información que permita tomar decisiones sobre salud sexual sin temor al juicio social.

Con su lanzamiento durante el Día Nacional Latino de Concientización sobre el Sida, Gilead Sciences busca situar la prevención del VIH en el centro de una conversación que combine información, identidad cultural y participación comunitaria.

El mensaje central de la iniciativa es que la prevención no debe postergarse y que cada persona puede avanzar a su propio ritmo, con información y apoyo adecuados.

Los interesados en conocer más sobre la campaña y los recursos disponibles pueden visitar CareForTheCulture.com.