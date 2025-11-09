EEUU dona a Bolivia recursos en medicamentos no disponibles para tratar VIH

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau en Bolivia, el 8 de noviembre de 2025

LA PAZ. - El gobierno de EEUU anunció este domingo la donación de 700.000 dólares a Bolivia , en medicamentos y pruebas de diagnóstico para el tratamiento de personas con VIH -Sida, en un primer gesto de cooperación tras la restablecimiento de relaciones entre los dos países.

“Queremos anunciar una donación de medicamentos (y) diagnósticos valuada en 700.000 dólares para tratamiento de VIH, una terrible enfermedad que ha tenido problemas en recibir estos medicamentos y diagnósticos”, dijo Landau en la cancillería boliviana.

Allí se reunió con el recién designado ministro de Relaciones Exteriores del país, Fernando Aramayo Carrasco, según se informó.

El enviado del Departamento de Estado del presidente Trump se encuentra en Bolivia, en visita oficial, desde este sábado cuando asistió a la toma de posesión del presidente electo, Rodrigo Paz, y al término del acto anunció el reinicio de relaciones a nivel de embajadores, rotas en 2008 por Evo Morales.

EEUU y Bolivia, cooperación

En una breve declaración, el subsecretario de Estado explicó que la entrega de medicamentos se debe a que “no han estado disponibles en Bolivia”, y representa una evidencia de “amistad” y “nueva etapa de las relaciones entre ambos países que, por razones ideológicas, estuvieron distanciados”.

Por su parte, Aramaya señaló que Bolivia necesita en este momento de “alianzas y colaboraciones”, principalmente para los pacientes con VIH que enfrentan dificultades que el Estado boliviano no resolvió ante la severa escasez de dólares que afecta a la población desde 2023.

Según un comunicado difundido, la donación está destinada a la atención de 18.000 personas, con dosis antirretrovirales, pruebas de carga viral y test de detección temprana para recién nacidos.

En Bolivia se registraron hasta noviembre de 2024 42.870 casos de VIH y SIDA, principalmente en La Paz y otros dos departamentos.

FUENTE: Con información tvvnoticias, red Instagram y X, Infobae