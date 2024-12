"No hay verano sin Gordo", la fusión perfecta entre el underground y la cultura latina

GORDO ha dejado su huella en los escenarios más importantes del mundo, incluyendo Coachella, Brooklyn Mirage, Mute Beach en Buenos Aires, Pacha Ibiza y Tomorrowland, hasta los rincones más remotos de América Latina.

Con su gira de sold-outs por Sudamérica, por más de 25 ciudades de 15 países con sus icónicos eventos TARAKA, ha construido una comunidad global que vibra al ritmo de su música. Cada presentación es una experiencia única, donde GORDO conecta con su público de manera profunda y auténtica.

Tras el éxito de “Diamante”, un álbum que celebra su viaje personal, vuelve a sorprendernos hoy con “No hay verano sin Gordo”. Su versatilidad musical queda clara en colaboraciones con artistas tan diversos como Maluma, Feid, El Alfa, Nicky Nicole y Adriatique, el cual lo ha posicionado como una figura global en la escena electrónica. El DJ, productor y artista desde que irrumpió en la industria, ha acumulado una serie de logros impresionantes, incluyendo una nominación al Grammy, encabezado la lista de Hot 100 Producers de Billboard, y el aclamado puesto #1 como DJ hispano del mundo por DJ MAG.

Más que un simple EP, “No hay verano sin Gordo” es un viaje cultural a través de videos musicales que exploran las raíces de cada artista. En este EP de seis temas, GORDO nos invita a conectar con nuestras propias identidades y a celebrar la diversidad. Una clara muestra de cómo la música puede unir a las personas y crear un sentido de comunidad global.

“No hay verano sin Gordo” Tracklist:

1.GORDO x Draxx - NO NO NO (feat. Sfera Ebbasta)

2.GORDO - Wet (feat. Bad Gyal)

3.GORDO x Malifoo - Mexe Mexe (feat. MC GW)

4.GORDO - Manijas

5.GORDO - Olvidarte (feat. Emilia)

6.GORDO x Junkie Kid - Outside (feat. Eladio Carrion)

Puede conocer más sobre el artista en su cuenta de Instagram.