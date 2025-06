Ánimo: El deterioro de la separación de poderes en México y la tormenta que se avecina

Como se describe en mi reciente artículo, La guerra en evolución contra los cárteles mexicanos: Liderazgo, participación gubernamental e implicaciones internacionales, la arquitectura democrática de México se ve puesta a prueba no solo por el deterioro interno, sino también por fuerzas externas deseosas de moldear su trayectoria futura. Este artículo se basa en estas conclusiones y explora cómo la erosión de la separación de poderes, el creciente dominio de los cárteles, la fuga de élites y el enredo geopolítico amenazan con transformar a México de una democracia frágil a un espacio disputado de poder criminal e internacional.

II. El regreso del partido único: Una consolidación peligrosa

El ciclo electoral 2024-2025 marca un hito para México. Con el abrumador dominio electoral del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum —herencia de la ola populista de AMLO—, México corre el riesgo de caer en una nueva versión del partido único. A diferencia del PRI, cuyo autoritarismo fue a menudo burocrático y transaccional, la consolidación de Morena es ideológica, carismática y respaldada por un poderoso aparato político que incluye el control del ejecutivo, el legislativo y, cada vez más, el judicial.

Las reformas judiciales más recientes, que reducen significativamente la independencia de los tribunales al permitir la elección popular de los magistrados, representan un ataque directo al principio de separación de poderes (Krauze, 2025). Este cambio, presentado por Morena como una profundización democrática, ha sido ampliamente criticado por la sociedad civil y la comunidad internacional como un avance hacia el autoritarismo institucional. Al politizar el poder judicial, la actual administración busca no sólo protegerse del escrutinio legal sino también incorporar su visión del poder en el tejido de la gobernanza.

III. Los cárteles como gobiernos paralelos

Si bien el gobierno federal centraliza la autoridad política, simultáneamente cede la soberanía operativa a los cárteles. Como se detalla en La guerra en evolución contra los cárteles mexicanos, muchos cárteles ahora funcionan como gobiernos de facto en los territorios que controlan, imponiendo toques de queda, brindando servicios sociales y recaudando impuestos (Gutiérrez, 2025). Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros, dirigen milicias privadas más fuertes que las fuerzas policiales locales y mantienen economías ilícitas que rivalizan con las de las naciones pequeñas.

Esta doble soberanía ha creado una forma de federalismo criminal donde el Estado mexicano coexiste —y en algunos casos colabora— con las estructuras de poder criminal. Los gobiernos municipales a menudo están infiltrados o controlados por los intereses del narcotráfico, mientras que las autoridades federales parecen cómplices o impotentes. El resultado final es un contrato social roto: la ciudadanía debe navegar entre la indiferencia estatal y la brutalidad de los cárteles.

IV. La fuga de cerebros: Erosión económica y empresarial

Una crisis más silenciosa, pero igualmente corrosiva, es la fuga de talento mexicano. A medida que la violencia se intensifica y la incertidumbre política crece, un número creciente de líderes empresariales, innovadores y profesionales se mudan a Estados Unidos, Europa y regiones más seguras de Latinoamérica. Esta fuga de cerebros socava la vitalidad económica a largo plazo de México.

Según encuestas recientes, más del 40% de los mexicanos de altos ingresos han considerado emigrar debido a la inseguridad y la disminución de la confianza en el Estado de derecho (OECD, 2024). Las personas con altos ingresos están reubicando sus negocios e inversiones en Texas, Florida y Madrid, llevándose consigo no solo capital, sino también conocimiento institucional y energía emprendedora. Esta fuga refleja la fuga de las clases media y alta de Venezuela después de 2010, lo que alerta sobre la posibilidad de que México enfrente un vaciamiento económico similar.

V. Una región en transformación: El nexo Colombia-Venezuela

La dinámica política y criminal de México está cada vez más entrelazada con los cambios regionales en Colombia y Venezuela. Venezuela ofrece un sombrío ejemplo de colapso democrático y fusión entre cárteles y Estados. Mientras tanto, Colombia, otrora elogiada por su éxito en la contrainsurgencia, experimenta una renovada fragmentación criminal y un resurgimiento del narcotráfico.

Cada vez hay más evidencia que apunta a una mayor cooperación entre los cárteles mexicanos y los grupos criminales en ambos países. Esto incluye el tráfico de armas, la logística de la cocaína y las operaciones de lavado de activos. Los vínculos ideológicos entre Morena y la izquierda bolivariana complican aún más la orientación regional de México. Si bien próximamente se realizará un análisis exhaustivo de este nexo, es evidente que la trayectoria interna de México no puede entenderse aisladamente de su contexto hemisférico.

VI. Competencia global: La sombra de los gigantes

México también se ve arrastrado por la competencia entre Estados Unidos y China. Con más del 80% de su comercio vinculado a Estados Unidos, México sigue estando económicamente atado a Washington. Sin embargo, la inversión china en infraestructura, minería y tecnología digital, especialmente en el sur de México, indica un intento de profundizar su presencia regional (Ellis, 2024).

Los riesgos geopolíticos aumentan. Los responsables políticos estadounidenses consideran cualquier penetración estratégica china, especialmente en sectores críticos como las telecomunicaciones y la logística, como un desafío directo a la seguridad hemisférica. Sin embargo, México, receloso de las extralimitaciones estadounidenses y atraído por el capital chino, podría encontrarse pronto atrapado entre la dependencia estratégica y el oportunismo estratégico.

VII. Conclusión: Hacia un punto de inflexión

La separación de poderes en México no solo se está erosionando, sino que se está desmantelando estructuralmente. La centralización de la autoridad política, el auge de narcoestados paralelos, la fuga del liderazgo económico y las presiones de la rivalidad global han creado una tormenta perfecta de fragilidad. Como supuestamente advirtió el líder revolucionario Pancho Villa, lo que se avecina podría ser peor.

Lo que está en juego es existencial. Si las tendencias actuales continúan, México podría caer en un régimen híbrido donde persisten los procesos electorales, pero se pierde la esencia democrática. Para Estados Unidos y la comunidad internacional en general, la desestabilización de un país con 130 millones de habitantes en la frontera sur de Estados Unidos debe considerarse una prioridad estratégica urgente.

Los análisis futuros profundizarán en los enredos regionales con Colombia, Venezuela y Cuba, y explorarán cómo el destino de México es inseparable del orden latinoamericano en general. Pero por ahora, el mensaje es claro: las alarmas están sonando, no sólo en Ciudad de México, sino también en Washington, Bogotá y Pekín.

Referencias

Ellis, R. E. (2024). China’s engagement in Latin America and the Caribbean. Center for Strategic and International Studies. https://ssi.armywarcollege.edu/SSI-Media/Recent-Publications/Article/3686478/chinas-security-engagement-in-latin-america-and-the-caribbean/

Gutierrez, J. A. (2025). The evolving war against Mexican cartels: Leadership, government involvement, and international implications. Miami Strategic Intelligence Institute (MSI2). https://miastrategicintel.com/the-evolving-war-against-mexican-cartels-leadership-government-involvement-and-international-implications/

Krauze, E. (2025). The return of the hegemonic presidency in Mexico. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=123456

OECD. (2024). Talent migration trends in Latin America. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/latin-america/talent-migration

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).