Los opacos envíos de petróleo de México a Cuba bajo Sheinbaum en plena visita del Secretario Rubio

La situación se agrava con revelaciones de que, entre enero y septiembre de 2024, México exportó un promedio de 20,100 barriles diarios de crudo y 2,700 barriles diarios de productos refinados a Cuba, lo que representa aproximadamente $600 millones de dólares (Reuters, 2025). En enero de 2025, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenó a Pemex revelar registros detallados de estas operaciones, incluyendo volúmenes, fechas y condiciones contractuales (Latinus, 2025). Hasta la fecha, las respuestas han sido incompletas, alimentando la sospecha.

Este nivel de discrecionalidad estatal en un sector estratégico como la energía socava la gobernanza democrática y genera tensiones diplomáticas. Para Estados Unidos, no se trata simplemente de una anomalía ética—podría representar una violación indirecta del régimen de sanciones vigente contra Cuba. Aunque México no está sujeto al embargo estadounidense, sus empresas estatales corren riesgo de sanciones secundarias si utilizan sistemas financieros vinculados a EEUU. De hecho, en 2023, el EximBank estadounidense canceló un préstamo de $800 millones a Pemex debido a sus vínculos con Cuba (Energy Magazine, 2025).

En este contexto, la visita de Rubio a México va mucho más allá de un gesto diplomático rutinario. Como uno de los principales críticos de los regímenes de La Habana y Caracas, Rubio ha dejado claro que sus prioridades incluyen la defensa de la democracia en el hemisferio, el combate al crimen transnacional y la eliminación de subsidios ocultos a dictaduras. Los envíos encubiertos de petróleo por parte de México contradicen directamente esos objetivos.

México se enfrenta a una encrucijada estratégica: continuar una política energética impulsada por la ideología o reorientarse hacia la transparencia y la cooperación con aliados democráticos. La visita de Rubio representa una oportunidad crítica para redefinir prioridades.

En última instancia, esta opacidad energética no solo amenaza la integridad fiscal de México—pone en riesgo su credibilidad como actor responsable en el hemisferio. Lo que está en juego no es solo petróleo; es el prestigio de una nación.

Recomendaciones estratégicas para la visita del Secretario Rubio

Exigir transparencia inmediata por parte de Pemex y Gasolinas Bienestar.

Condicionar acuerdos energéticos e infraestructura a cláusulas de auditoría y rendición de cuentas.

Establecer mecanismos formales de intercambio de información con el INAI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Explorar sanciones secundarias si persiste la opacidad.

Reforzar un mensaje hemisférico: el petróleo democrático no debe subsidiar la represión autoritaria.

Lo que la Administración Trump debe exigir

Consolidar la política diplomática y energética bajo la Secretaría de Estado.

Rechazar concesiones unilaterales como extensiones a Chevron sin reciprocidad verificable.

Auditar los vínculos energéticos de México con regímenes sancionados como Cuba y Venezuela.

Proponer una Ley Hemisférica de Transparencia Energética, inspirada en el marco Magnitsky.

La postura ideológica de Claudia Sheinbaum: ¿Nacionalistmo o antiamericanismo encubierto?

La presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como una líder progresista, pero sus decisiones en política exterior reflejan una clara alineación con regímenes autoritarios de América Latina. Detrás del discurso de soberanía nacional subyace un resentimiento estructurado hacia Estados Unidos.

Su apoyo activo al régimen cubano, su silencio ante violaciones de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, y su renuencia a cooperar con iniciativas lideradas por EEUU como la Asociación de las Américas, refuerzan las dudas sobre su fiabilidad como aliada democrática.

Sheinbaum no es simplemente una mandataria con un modelo alternativo de desarrollo; forma parte de un bloque ideológico que busca debilitar la influencia de EEUU y consolidar un eje antioccidental. Washington no puede ignorar esta realidad estratégica.

Epílogo estratégico: El fin de Chevron y la fragilidad cubana

La decisión del Secretario Rubio el 27 de mayo de 2025 de no renovar la licencia de Chevron en Venezuela marca un punto de inflexión en la política exterior estadounidense. Es un mensaje claro a México: cualquier asistencia energética a regímenes sancionados será objeto del mismo escrutinio (Financial Times, 2025).

Esta postura cobra aún más relevancia a la luz de mi análisis anterior: “Cuba está a un huracán del colapso — y 2025 podría traer la Trifecta del 2008” (Romero, 2025). La infraestructura obsoleta de la isla, los apagones extremos, la inseguridad alimentaria y la pérdida de subsidios externos la colocan al borde del colapso sistémico.

Las sanciones, los impactos climáticos y los salvavidas energéticos encubiertos podrían, en conjunto, detonar una crisis regional. La administración Trump parece comprenderlo: las concesiones unilaterales alimentan la represión—una política energética firme puede abrir caminos hacia la libertad.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).