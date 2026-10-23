viernes 23  de  octubre 2026
Narcotráfico

Colombia entrega en extradición a EEUU a Mocho Olmedo, jefe de una disidencia de las FARC

El presidente colombiano firmó las extradiciones del jefe criminal el pasado 26 de agosto y de otros cinco negociadores de paz de grupos armados

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP

BOGOTÁ - Las autoridades colombianas entregaron en extradición a Estados Unidos a Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, uno de los jefes del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) que hizo parte del equipo negociador de paz de ese grupo armado.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó en X que Mocho Olmedo es "señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC" y está "acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos".

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La Policía colombiana señaló en un comunicado que entregó a Mocho Olmedo al servicio de alguaciles de Estados Unidos junto a otras seis personas que son requeridas por las autoridades norteamericanas por narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

"Fue capturado con fines de extradición el 12 de febrero de 2025 y es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico y crimen organizado", detalló el director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, coronel Elver Vicente Alfonso.

Violencia en Colombia

El presidente colombiano firmó las extradiciones del jefe criminal el pasado 26 de agosto y de otros cinco negociadores de paz de grupos armados, "cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de "diálogo" adelantados por el Gobierno anterior".

La política de 'paz total', insignia del Gobierno de Gustavo Petro, hizo agua por el fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la proliferación de los grupos armados que han incrementado la violencia en el país.

Esta ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.

Antes de asumir el cargo el pasado 7 de agosto, De la Espriella aseguró que en su "Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron" del ejecutivo que lideró Petro

FUENTE: Con información de EFE

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