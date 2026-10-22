Nueve muertos deja bombardeo contra campamento guerrillero del ELN en Colombia

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

BOGOTÁ -- Un bombardeo militar contra un campamento guerrillero en el suroeste de Colombia dejó nueve muertos, informó este jueves el presidente Abelardo de la Espriella.

El operativo contra terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocurrió en una zona rural del departamento del Cauca, corredor del narcotráfico con fuerte presencia de grupos armados.

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“Hicimos un bombardeo anoche en el Cauca y dimos de baja a nueve bandidos”, anunció el presidente tras recibir el saldo durante un evento en la ciudad de Pereira.

Horas antes, compartió en X un video dando la orden del ataque al ministro de Defensa a través de un radioteléfono.

Entre los fallecidos estaría alias “Marcos Pacífico”, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal.

“Marcos Pacífico” era el segundo cabecilla y responsable militar del frente de guerra suboccidental del ELN, así como el máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes que operan en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Este hombre estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra la fuerza pública en Cali, Buenaventura. Además, se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas del 2022.

Por otra parte, un menor de edad fue rescatado en el operativo. El adolescente, de 17 años de edad, sobrevivió al ataque aéreo, fue rescatado por las tropas en el terreno y quedó bajo la protección de las instituciones del Estado.

El menor, al ser rescatado, rompió en llanto y señaló que le hacía falta su mamá.

Apoyo de EEUU

Con el apoyo de Estados Unidos, De la Espriella promueve una política de mano dura contra los grupos rebeldes que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016, que desarmó a la entonces poderosa guerrilla de las FARC.

Los ataques aéreos dejaron más de 50 muertos, al menos siete de ellos menores, desde su llegada al poder el 7 de agosto.

Este es el segundo bombardeo de su gobierno contra el ELN, la guerrilla de origen guevarista que ataca frecuentemente a la fuerza pública, políticas y civiles en sus zonas de control.

Se financia el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

El Cauca es una de las regiones con más narcocultivos del país, cuyas rentas disputan a muerte los grupos ilegales.

El ELN, la guerrilla más longeva del continente, con más de seis décadas de actividad, sostuvo negociaciones de paz con el pasado gobierno izquierdista de Gustavo Petro sin alcanzar ningún acuerdo.

¡Golpe demoledor al narcoterrorismo del ELN en el suroccidente colombiano!



En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja 9 integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de… pic.twitter.com/EXHvQhkBOv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

FUENTE: Con información de AFP/Radio Caracol/La Reportería