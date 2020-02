Cubano residente en Uruguay es rehén de la policía política en la Isla

Embed https://twitter.com/cyrus_kuba/status/1229609230585520129?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1229609230585520129&ref_url=https%3A%2F%2Fdiariodecuba.com%2Fderechos-humanos%2F1582025743_11362.html

El activista aseguró que se dirigió a la Dirección Provincial de Inmigración de ese territorio para solicitar "por escrito, firmado", el documento que acredite la razón de la medida represiva, en virtud del "Artículo 53 de la Constitución, que dice que el Estado tiene que ofrecer información pertinente sobre las regulaciones que pesen sobre una persona", para con eso "comenzar a reclamar por vía judicial".

No obstante, el funcionario que lo atendió se negó a entregar sanción alguna. "Compadre, nosotros sabemos que si tú vas a hacer una manifestación ante la Embajada en Uruguay, nosotros te podemos prohibir salir de Cuba", fue lo más explícito que le comunicó su interlocutor, cuya identidad Hernández Sotolongo no mencionó.

El activista residente en Uruguay ha promovido varias protestas pacíficas de emigrados cubanos ante la sede del consulado cubano en Montevideo, junto al grupo Cubanos Libres en Uruguay.

Según él, la medida de las autoridades cubanas parece querer castigarlo por liderar esas acciones, algo que negó. "Los muchachos se están organizando solos, nadie es jefe de nadie", aseguró Hernández Sotolongo.

En sus declaraciones, el joven cubano también contó que el 31 de enero, tras su arribo a la Isla para visitar a sus familiares, ya la policía política lo había interrogado y "aconsejado".

"Están buscando que cometa un delito acá para poder procesarme", comentó. "Esto va a traer consecuencias. Me ha tocado ser ejemplo de las cosas que he denunciado y que mi familia no creía, mis amigos no creían."

"Están haciendo sufrir a mi familia, mi familia que es comunista, por demás. Comunistas víctimas, como mismo fui yo hasta que desperté (...) mucha gente de mi familia necesitaba sufrir esto en carne propia para saber la realidad de lo que se vive en Cuba (...) no se lo hacen a los delincuentes y a las lacras sociales, se lo hacen a cualquiera que se le ocurre enfrentar el poder que ellos tienen acá en la Isla", aseguró.

Hernández Sotolongo dijo que ya ha contactado a un abogado. "Voy a comenzar acciones legales", anunció.

Además, pidió a los medios de comunicación hacerse eco de su situación. Por lo pronto, los cubanos emigrados en Uruguay han convocado el próximo sábado a una manifestación en Montevideo por su liberación.

El joven denunció en Twitter su situación, etiquetando a Bruno Rodríguez, Díaz-Canel y la cuenta de la Presidencia de la República de Cuba. "Para el señor @BrunoRguezP, que dice que los regulados hay que analizarlos caso a caso... aquí le dejo mi caso... ¿Será que alguien tiene el valor de responder?", escribió.

Hernández Sotolongo había explicado el domingo pasado en su muro de Facebook que "en el aeropuerto solo me dijeron que 'no podía viajar hoy' y que 'ellos no sabían el motivo, solo que estaba regulado en el sistema'". La "regulación" es usada por la Seguridad del Estado cubano para coaccionar, impidiéndoles viajar, a opositores, activistas, periodistas independientes y voces críticas.