Cuba emite billetes de mayor denominación, 2.000 y 5.000 pesos, por la inflación y escasez de efectivo

Imagen difundida por el Banco Central de Cuba (BCC) de dos nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos cubanos (CUP) -la moneda oficial- que entrarán en circulación de forma gradual a partir del 1 de abril.

LA HABANA — El Banco Central de Cuba (BCC) anunció este martes que dos nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos cubanos (CUP) —la moneda oficial — entrarán en circulación de forma gradual a partir del 1 de abril para enfrentar el aumento de los precios debido a la elevada inflación y la escasez de efectivo.

La emisión de los nuevos billetes de alta denominación responde a la demanda de altas cantidades de dinero en efectivo y busca reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad operativa en este momento de espiral inflacionaria en el país, señaló un comunicado del BCC divulgado en medios oficiales.

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Los billetes de 5.000 pesos circularán primeramente en La Habana y progresivamente se irán incorporando a todo el país, y posteriormente se introducirán los de 2.000 pesos, precisó la institución.

Actualmente circulan billetes de cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, 200, 500 y 1.000 pesos.

Estas nuevas denominaciones se incluyen por primera vez en la moneda cubana imágenes de figuras femeninas de Mariana Grajales, madre de Antonio Maceo, uno de los líderes de las guerras de independencia del siglo XIX, y Celia Sánchez, una de las guerrilleras de la Sierra Maestra que tras triunfo de la revolución comunista en 1959 ocupó importantes cargos en la dictadura instaurada desde esa fecha.

Inflación y devaluación

Su introducción tiene lugar en un escenario de alta inflación y devaluación en el mercado informal, donde el poder adquisitivo del peso cubano (CUP) ha perdido valor drásticamente.

La inflación interanual en el mercado formal en Cuba se situó en febrero en el 12,33 %, una leve caída frente a enero (12,52 %), según informó la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En los últimos días el CUP marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 515 unidades por dólar estadounidense, en el contexto de las crecientes presiones de Estados Unidos sobre Cuba.

La depreciación del peso en el mercado informal viene produciéndose desde el fracaso reforma monetaria de 2021, denominada 'Tarea Ordenamiento', que trató de acabar con la doble moneda en el país (antes también había un peso convertible en paridad con el dólar estadounidense).

Desde finales de 2025, el BCC ha implementado una tercera tasa de cambio oficial, de carácter flotante y actualizada diariamente, que inició a 410 pesos cubanos por dólar para exportadores y actores económicos, buscando reducir la brecha con el mercado informal.

Esta medida coexiste con las tasas previas de 24 y 120 CUP por dólar.

Esa tasa de cambio ha ido escalando y en esta fecha es de 480 pesos de la moneda nacional por dólar.

Crisis en ascenso

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años. La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

Esa situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla.

La economía cubana en 2026 se caracteriza por una crisis severa y profunda, marcada por el colapso de la infraestructura energética, escasez crítica de combustible, alimentos y medicinas y una elevada inflación.

FUENTE: Con información de EFE