La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

CARACAS. Durante su comparecencia a la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras (patronal empresarial), la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantó este viernes la Navidad en Venezuela, que comenzará el próximo 1 de noviembre, para “impulsar la economía y el impacto de estas fiestas sobre el consumo y la actividad económica” del país caribeño.

Rodríguez de esta forma emula a su antecesor, Nicolás Maduro, que decretaba el comienzo de las fiestas decembrinas en octubre. El anuncio se realizó poco después de que se conocieran los nuevos cargos de tortura presentados por la Fiscalía de Estados Unidos contra Maduro, y su mujer Cilia Flores, ambos encarcelados en suelo estadounidense.

La mandataria venezolana indicó que este cambio “busca lograr un impacto positivo” de cara a finales de año y mejorar el “ánimo de la población”.

“Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad. Porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, destacó.

La jefa de gobierno del país caribeño, “olvidó” mencionar que aún se rescatan cuerpos de los edificios derruidos con el doblete sísmico del 24 de junio y, además, que ya han pasado más de 107 días de ese evento y aún no se conoce oficialmente la cifra de muertos y desaparecidos en el país andino.

La ONG provea, defensora de los derechos humanos, exigió de nuevo el pasado 30 de septiembre actualizar esas cifras, cuyo registró oficial se mantiene en 6.509 personas fallecidas.

Por otro lado, la situación económica de los venezolanos no está para fiestas, el valor del dólar alcanza Bs 100. 000.000.000.000.000 (cien billones) por las reconversiones monetarias (devaluaciones) que ha efectuado el régimen chavista desde el 2008 hasta 202.Sumando estas tres devaluaciones, se le han quitado 14 ceros al cono monetario venezolano.

La cotización oficial fijada por el Banco Central de Venezuela fue de Bs 875,65, pero en el mercado paralelo la tasa de cambio fue de Bs 1.000 por un dólar.

Negó la dolarización

La mandataria encargada negó que se fuera a dolarizar la economía, alegó que: “No es la dolarización lo que va a resolver el problema de Venezuela, es su moneda, es consolidar y fortalecer su moneda nacional que garantice los procesos comerciales, pero también financieros, que garantice el financiamiento para Venezuela. No es la dolarización la que va a llevarnos por el camino del crecimiento”.

En el foro empresarial anunció la reforma de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, reformas tributarias antes de finalizar 2026, reforma judicial, reingeniería del gobierno y clasificación de activos y mesas de consensos laborales.

FUENTE: con información de Europa Press/Efecto Cocuyo