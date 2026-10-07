miércoles 7  de  octubre 2026
VENEZUELA

Exmagistrada que integra Consejo para renovar el Tribunal Supremo es señalada de irregularidades

Deyanira Nieves, que participará en la evaluación de postulados, dictó sentencias cuestionables en la Sala Penal que ponen en duda su autonomía, según denuncias

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela controlado por el régimen chavista.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela controlado por el régimen chavista.

TSJ / Europa Press
Por Julián Varela

MIAMI.- Deyanira Nieves es una de los tres exmagistrados del chavismo que integran el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados al Tribunal Supremo, creado por las delegaciones del sector opositor y del oficialismo que conducen el diálogo en Venezuela, para diseñar con rigor el baremo de evaluación.

Pero es también señalada de haber participado en más de una sentencia cuestionable e irregularidades durante su permanencia desde 2004 en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo y en violaciones de derechos humanos, hechos que ponen en entredicho su autonomía para integrar el Consejo “multidisciplinario”, según denuncias.

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“Deyanira Nieves fue siempre una punta de lanza importante para el régimen”, afirma el exfiscal Zair Mundaray, conocedor del Poder Judicial venezolano, quien criticó también la designación, y esgrimió las razones.

“Son tantos los abusos que perpetró como juez y como magistrada”, afirmó en su cuenta de X.

Nieves, hija del izquierdista radical David Nieves, fue directora de Defensa Pública y magistrada entre 2004 y 2015, lapso en el cual fue presidente de la Sala Penal donde aseguró que el chavismo ganara todos los casos en casación, se afirmó.

Nieves desde el Tribunal Supremo

Uno de los casos más significativos fue el de Vepaco, de un grupo económico venezolano contra el que se cometió “un fraude enorme para quitarles sus propiedades por la vía judicial”, según Mundaray.

“Ella y un grupo vinculado a sus intereses se quedaron con los edificios, con los bienes, con todo de una manera grotesca, con un fraude procesal que montaron, y ahora ella es rectora de la Universidad Audiovisual de Venezuela que funciona en el edificio Vepaco”, dijo al referirse a la enorme edificación ubicada en el este de Caracas. “Una cosa súper oscura”, añadió.

“Ese grupo de empresarios tenía también un canal que se llamaba La Tele y también se lo quitaron y se tuvieron que ir del país, perseguidos”, detalló el exfiscal.

A Nieves también se le vincula a actuaciones en el caso del asesinato del fiscal del Ministerio Público, Danilo Ánderson, en noviembre de 2004, un proceso que sirvió a Hugo Chávez para perseguir a empresarios que se opusieron a su gestión.

El equipo multidisciplinario integra a especialistas en derecho constitucional, administrativo, laboral y penal.

FUENTE: Entrevista a Zair Mundaray con información de analitica.com

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