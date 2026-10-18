domingo 18  de  octubre 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

Los acuerdos firmados con Estados Unidos se concretaron "pensando en el futuro" y en "brindar esperanza a los venezolanos", dijo Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que la industria petrolera nacional recibirá inversiones de casi 76.000 millones de dólares en los próximos cinco años, fondos que se convertirán en "beneficios directos para el país".

Durante el cierre de la Conferencia de Energía 2026, Rodríguez recordó que los 61 convenios suscritos y los 17 acuerdos firmados con Estados Unidos se concretaron "pensando en el futuro" y en "brindar esperanza a los venezolanos", según recogió el diario El Nacional.

Lee además
Harold Hamm, presidente de Continental Resources y Joavanny Martínez, vicepresidente de PDVSA, firmaron el acuerdo. (AFP)
CONVENIOS

Empresas de petróleo y minería de EEUU operarán en Venezuela con apoyo de Trump
Venamérica
OPINIÓN

El negocio petrolero en Venezuela y el mito de la salvadora ante la ONU

Tras asumir el gobierno interino, luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Venezuela reabrió su sector energético a la inversión extranjera con el respaldo de la Administración del presidente Donald Trump.

Sobre la Ley de Hidrocarburos, que regula todas las actividades de exploración, explotación, refinación y transporte de petróleo y gas en el país, la gobernante interina indicó que los contratos vinculados a la participación de los trabajadores permitirán ganancias "tanto para los inversores como para el país". Aseguró que su gobierno estará "muy pendiente" del cumplimiento de la ley porque es "beneficioso para todos".

"En 10 años habremos creado 324 mil empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos", aseveró.

También refirió el acuerdo "binacional" con Estados Unidos, donde se contemplan 250 de proyectos, que supondrán una "contratación de unos 200 trabajadores".

Además, anunció la creación de una "mesa técnica" con la industria, los inversores y las cámaras petroleras" para garantizar el "empleo" y la "participación de los proveedores nacionales".

Reactivación petrolera

En los últimos días, dos plataformas de perforación y 11 equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela luego de años de desinversión y abandono en el sector, informó este martes North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa que opera el pacto en el que Caracas cedió a Estados Unidos el 20% de sus gigantes reservas de crudo.

El nuevo material es el primero en entrar a Venezuela en 15 años. A finales de agosto, Venezuela anunció que otorgó concesiones hasta por 100 años a NABEP para operar 17 yacimientos con un potencial productivo de 65.000 millones de sus reservas petroleras.

La empresa está asociada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posee el 35% de las acciones, según informó la Casa Blanca, y tiene poder de veto en el consejo de administración.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Venezuela recibe dos plataformas y equipos para reacondicionar pozos petroleros tras años de desinversión

Delcy Rodríguez bajo la lupa judicial por entregar monedas de oro y lingotes a políticos del PSOE

María Corina Machado: régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso a Venezuela; no podrán impedirlo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de la fiscalía federal principal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, denunció cómo el régimen de Venezuela recurrió a abusos sistemáticos para silenciar a la oposición política, tras su acusción el 8 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua

Para facilitar las concesiones mineras a empresas chinas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promovió modificaciones legales, como ocurrió en 2025 sistema de evaluación ambiental
RÉGIMEN

Oro "turbio" manejado por Ortega-Murillo está llegando a EEUU, dice experto

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.
Elecciones

Trump acusa a demócratas de provocar invasión migratoria, pide votar republicano

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cazzu aclara que "Con otra" no fue inspirada en Ángela Aguilar

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Por Elena Moreno
El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción