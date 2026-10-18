Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , señaló que la industria petrolera nacional recibirá inversiones de casi 76.000 millones de dólares en los próximos cinco años, fondos que se convertirán en "beneficios directos para el país".

Durante el cierre de la Conferencia de Energía 2026, Rodríguez recordó que los 61 convenios suscritos y los 17 acuerdos firmados con Estados Unidos se concretaron "pensando en el futuro" y en "brindar esperanza a los venezolanos", según recogió el diario El Nacional.

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Tras asumir el gobierno interino, luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Venezuela reabrió su sector energético a la inversión extranjera con el respaldo de la Administración del presidente Donald Trump.

Sobre la Ley de Hidrocarburos, que regula todas las actividades de exploración, explotación, refinación y transporte de petróleo y gas en el país, la gobernante interina indicó que los contratos vinculados a la participación de los trabajadores permitirán ganancias "tanto para los inversores como para el país". Aseguró que su gobierno estará "muy pendiente" del cumplimiento de la ley porque es "beneficioso para todos".

"En 10 años habremos creado 324 mil empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos", aseveró.

También refirió el acuerdo "binacional" con Estados Unidos, donde se contemplan 250 de proyectos, que supondrán una "contratación de unos 200 trabajadores".

Además, anunció la creación de una "mesa técnica" con la industria, los inversores y las cámaras petroleras" para garantizar el "empleo" y la "participación de los proveedores nacionales".

Reactivación petrolera

En los últimos días, dos plataformas de perforación y 11 equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela luego de años de desinversión y abandono en el sector, informó este martes North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa que opera el pacto en el que Caracas cedió a Estados Unidos el 20% de sus gigantes reservas de crudo.

El nuevo material es el primero en entrar a Venezuela en 15 años. A finales de agosto, Venezuela anunció que otorgó concesiones hasta por 100 años a NABEP para operar 17 yacimientos con un potencial productivo de 65.000 millones de sus reservas petroleras.

La empresa está asociada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posee el 35% de las acciones, según informó la Casa Blanca, y tiene poder de veto en el consejo de administración.

FUENTE: Con información de Europa Press