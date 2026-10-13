Venezuela recibe dos plataformas y equipos para reacondicionar pozos petroleros tras años de desinversión

CARACAS.- Dos plataformas de perforación y 11 equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela luego de años de desinversión y abandono en el sector, informó este martes North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa que opera el pacto con en el que Caracas cedió a Estados Unidos 20% de sus gigantes reservas de crudo.

"Cada plataforma petrolífera que llega a Venezuela nos acerca a alcanzar nuestros objetivos de producción y a revitalizar la economía de nuestro país", señaló el director ejecutivo de la empresa, Alejandro Betancourt. Se trata de un polémico empresario señalado por presuntos negocios opacos durante la administración de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026).

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El nuevo material, el primero en entrar a Venezuela en 15 años, llegó la semana pasada, anunció NABEP.

A finales de agosto, Venezuela anunció que otorgó concesiones hasta por 100 años a NABEP para operar 17 yacimientos con un potencial productivo de 65.000 millones de sus reservas petroleras.

La empresa está asociada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posee el 35% de las acciones, según informó la Casa Blanca, y poder de veto en el consejo de administración.

"El reto que tenemos por delante es grande, pero no hay mejor socio que el gobierno de Estados Unidos", señaló Alejandro Betancourt en el comunicado.

Betancourt, de 46 años, tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que Suiza abrió un proceso en su contra por "blanqueo de dinero". En Venezuela también fue investigado por desfalco.

En septiembre, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que el acuerdo petrolero es "una parte importante" de la transición y de la recuperación de Venezuela.

“Queda mucho más por hacer todavía, incluso los temas de la democracia y de las elecciones. Todo eso se trabaja en conjunto", indicó.

Producción petrolera

Venezuela ha recuperado progresivamente su producción desde la caída de Maduro en un operativo estadounidense en enero de este año. En junio, el país tenía apenas dos taladros activos, de acuerdo con la firma Baker Hughes. Hace dos décadas, contaba con más de un centenar, pero la industria petrolera colapsó tras años de desinversión, corrupción y sanciones estadounidenses.

Asimismo, en septiembre, Venezuela tuvo una producción de unos 1,2 millones de barriles diarios, pero todavía alejada de los 3 millones que generaba a finales del siglo pasado.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) espera alcanzar la meta de los 1,5 millones de barriles diarios en 2027.

FUENTE: Con información de AFP