El Nacional honra la resistencia democrática a un año de comicios

En el suplemento de El Nacional, a un año de las presidenciales de 2024 en Venezuela, se enfatiza: “Aunque el dictador siga en el poder, la mayoría ya no está dormida”

Esta edición fue lanzada el 28 de julio, al cumplirse un año del fraude electoral de Nicolás Maduro demostrado con las actas de votación que la oposición democrática presentó ante el mundo.

“El 28 de julio de 2024 no fue una fecha más: fue un grito democrático. Millones de venezolanos, sorteando amenazas, censura y precariedades, se movilizaron en todo el país para expresar su voluntad. Lo hicieron sin garantías, pero con una convicción poderosa: cambiar el rumbo de la nación. Y lo lograron. Ese día la ciudadanía eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, en una elección sin precedentes por su participación, su civismo y su contundencia.”, señala El Nacional en el editorial “El país no olvida su victoria”.

El periódico destaca que este especial conmemora el hito electoral, no como un recuerdo estático, sino como un punto de partida: “Aunque la dictadura no cayó, su mentira sí. El país se descubrió mayoría. Y esa conciencia ya no puede borrarse”.

Pese a la represión marcada por inhabilitaciones, persecuciones, exilios y cárcel, el régimen no ha podido revertir la verdad expresada en las urnas. “Al contrario: solo han profundizado la fractura entre un poder que se sostiene con represión y una ciudadanía que se reafirma en la dignidad. Este suplemento es un ejercicio de memoria, pero también de futuro”, indican.

Las voces del liderazgo opositor

En la publicación de El Nacional se presenta una semblanza de los líderes de la oposición democrática: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

“El 28 de julio de 2024 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela, y con él, la figura de María Corina Machado dejó de ser solo una dirigente de oposición para convertirse en el rostro vivo de una resistencia moral que se niega a desaparecer”, señalan.

Se resalta la fuerza de Machado, quien opera desde la clandestinidad dada la persecución del régimen. “Su liderazgo ha logrado quebrar el letargo opositor, alinear a grupos históricamente enfrentados y despertar una emoción largamente dormida en millones de venezolanos. En ella conviven la precisión del cálculo y una fe casi mística en la libertad”, afirman.

Sobre Edmundo González Urrutia se destaca que su salida al exilio forzado en España, desde septiembre de 2024, “no fue una elección, sino una necesidad. El gobierno español facilitó su salida de Venezuela, y él lo agradece. Pero la agresión no cesó en la distancia”.

El régimen lo golpeó a través de su yerno, Rafael Tudares, esposo de su hija Mariana, arrestado en enero pasado y quien aún no ha podido ver a su familia ni a su abogado.

Recuerdan que El 28 de julio de 2024, González Urrutia ganó las elecciones con 7.443.584 votos frente a los 3.385.155 de Nicolás Maduro. Sin embargo, el CNE proclamó a Maduro como ganador, en tanto la denunció el fraude.

En medio de un contexto represivo, el pueblo venezolano no se rinde, recuerda el dirigente y periodista Omar González Moreno en el trabajo “La derrota que el régimen se niega a reconocer”.

“El 28 de julio de 2024, Venezuela gritó su deseo de cambio. Cada voto fue un acto de valentía; cada acta, un testimonio de lucha. Pero Maduro respondió con lo único que sabe: mentiras, violencia y división. A pesar del dolor, los venezolanos no se rinden. Las actas del 28 de julio son la voz de un pueblo que eligió a González Urrutia como su presidente legítimo”, expresa el análisis.

González Moreno es uno de los opositores que fue extraído de la embajada de Argentina en Caracas, en mayo pasado, tras pasar casi un año bajo asedio del régimen.

Otro aspecto importante es que, un año después de las presidenciales, la comunidad internacional sigue exigiendo justicia, y los venezolanos, dentro y fuera del país, mantienen la lucha.

“Están conscientes que un país no se construye con fraudes ni sangre, sino con el coraje de un pueblo que, contra todo, sigue soñando. ¡Venezuela no se rinde!”, señala González Moreno.

En las presidenciales del año pasado, más de 12 millones de venezolanos votaron, “desafiando el hambre, la represión y el exilio que ha desangrado al país”.

Además, recuerda Omar González Moreno, con un registro electoral de 21.4 millones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una participación de 59.97%.

“Pero, esta cifra oculta una verdad dolorosa: entre 3 y 4 millones de emigrantes no pudieron votar debido a las trabas burocráticas impuestas por el régimen en el exterior”, indica.

Defensa del voto

En el trabajo “El triunfo de la voluntad y la fuerza de la gente”, Humberto Villalobos habla del trabajo ciudadano que se activó para la defensa del voto en las presidenciales. El activista también estuvo refugiado en la embajada argentina.

“Un elemento clave del plan fue la integración de María Corina Machado en la narrativa y ejecución de la defensa del voto a través de los comanditos, pequeñas unidades organizadas de ciudadanos comprometidos con el cambio. Se creó una fuerza poderosa, orgánica y difícil de controlar para el régimen. Estos grupos, presentes en cada rincón del país, se convirtieron en la expresión natural de la necesidad de cambio”, explica.

Asimismo, Villalobos sostiene que el carácter descentralizado y la capacidad de movilización de los comanditos los hicieron prácticamente intocables, incluso para un régimen que utiliza la represión como principal herramienta.

“Los comanditos no solo motivaron a la ciudadanía, sino que también sirvieron como una red de apoyo para las actividades formales de defensa del voto, donde testigos, miembros de mesa y voluntarios, todos capacitados y conscientes de sus responsabilidades, trabajaron en conjunto para garantizar que el proceso electoral fuera transparente y que los resultados reflejaran la voluntad de los ciudadanos”, añade.

Por su parte, el abogado Asdrúbal Aguiar puntualiza que el 28 de julio del año pasado, “el pueblo, esquilmado por la república fraudulenta despertó de su onírico sueño y sobrepasó como maremoto al control dictatorial, militar y electoral, interpretado sabiamente por María Corina Machado. Logró sorprenderlo y superarlo, resistiéndolos”.

En su texto, “El voto, resistencia del 28 de julio”, Aguiar subraya que el pueblo venezolano, “protagonizó una gesta constitutiva, con votos y con actas, constituyendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la Venezuela democrática, hecha nación”.

En el suplemento de El Nacional, Aguiar destaca que la democracia, como forma de organización de la república, dejó de ser tal en Venezuela “para transformarse a partir del 28 de julio en el derecho que tienen el pueblo y la nación —en línea con la Carta Democrática Interamericana— para decidir sobre esta y para sujetarla en sus comportamientos dictatoriales y desviaciones criminales”.

Puntualiza que ese logro es el que debe defender hasta que se le reconozca, tarde o temprano; “para que pueda reconstituirse la democracia como experiencia de vida, como forma cotidiana del espíritu ciudadano en Venezuela”.

El autoritarismo

En el análisis, “El costo humano del autoritarismo”, Alessandro Di Stasio refiere que un año después de las presidenciales, Venezuela experimenta una transformación represiva sin precedentes.

Señala que esta situación “marca un punto de inflexión en los métodos de control utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro, que ha optado por profundizar los ataques contra la disidencia, como la desaparición forzada de personas, según advierten organizaciones internacionales y analistas consultados por El Nacional”.

Entre el 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, Amnistía Internacional documentó los casos de, al menos, 15 personas desaparecidas forzadamente. No son casos aislados, de acuerdo con la ONG, esto forma “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela”.

Luego de que la oposición comenzó a publicar las actas y denunció el fraude, las protestas sacudieron el país. “Maduro respondió con represión, dejando una veintena de asesinados y miles de detenidos”.

Por la verdad

El Nacional arriba a 82 años este 3 de agosto con el mismo espíritu de lucha, defensa de la verdad y de servicio al pueblo que inspiró su gestación de la mano del escritor Miguel Otero Silva.

El medio ha batallado en la última década con el peso de la persecución con varios rostros. Esto incluye limitaciones para la adquisición de papel periódico, trabas para el acceso a la información, así como una demanda judicial y posterior embargo de su sede por parte de Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Estas circunstancias conllevaron al exilio obligado del presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien dirige el periódico desde España.

En junio pasado, Otero recordó que que el emblemático diario ha sido víctima de una feroz persecución por parte del régimen venezolano.

Desde finales de 2018, el periódico, empecinado en no cerrar las ventanas a la ciudadanía, pasó a tener solo ediciones web como principal productivo informativo.

El mes pasado, Otero ratificó su denuncia contra la compañía de telecomunicaciones española Telefónica y su presidente, Marc Murtra, por su papel en la censura y represión de la libertad de expresión en Venezuela. Dijo que esto ocurre en colaboración directa con el régimen de Maduro.

