jueves 15  de  octubre 2026
CRISIS ECONÓMICA

El salario en Cuba cae por debajo de diez dólares tras un alza inflacionaria

Reportes independientes destacan que el 68,2% de los hogares cubanos se ha visto forzado a reducir o saltarse comidas de forma recurrente ante la escasez y los altos costos

Varias personas en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.

Varias personas en una de las calles de Pinar del Río, Cuba.

AFP
Por Alejandro Sardi

LA HABANA.- La economía en Cuba continúa sumida en un espiral de deterioro sistemático tras registrarse una inflación interanual del 28,44% al cierre de septiembre de 2026, de acuerdo con los últimos datos divulgados por la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La cifra contrasta drásticamente con el desplome del poder adquisitivo de los trabajadores, cuyo salario medio mensual se ubicó en 7.354 pesos (menos de 10 dólares al cambio en el mercado informal), reseña el portal web Diario de Cuba.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas concentró el 73,39% del impacto inflacionario mensual, encabezado por alzas severas en productos de primera necesidad como embutidos, refrescos y carne de cerdo.

Paralelamente, la acelerada depreciación de la moneda local, que cotiza cerca de los 790 pesos por dólar en el mercado paralelo, ha pulverizado el salario mínimo de 3.210 pesos aprobado por el régimen, reduciéndolo a unos 4 dólares mensuales e imposibilitando la cobertura de la canasta básica.

El impacto del colapso económico repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Reportes independientes destacan que el 68,2% de los hogares cubanos se ha visto forzado a reducir o saltarse comidas de forma recurrente ante la escasez y los altos costos, mientras que casi la mitad de la población dedica más de diez horas diarias simplemente a intentar abastecerse de agua, comida, medicinas o transporte, cuyas tarifas también se han multiplicado de forma inalcanzable para la mayoría.

A pesar del discurso oficialista que sostiene defender a la clase trabajadora, sectores esenciales como la educación, la salud, el comercio y la industria azucara se mantienen en el peldaño salarial más bajo de la isla, percibiendo ingresos que oscilan entre los 4.700 y 5.800 pesos. Analistas y economistas coinciden en que la combinación de inflación descontrolada, productividad nula y devaluación monetaria mantiene a la sociedad cubana sumida en una crisis de subsistencia sin precedentes.

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