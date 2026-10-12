lunes 12  de  octubre 2026
CICLÓN

Huracán Simón deja un muerto y daños materiales en el Pacífico mexicano

Tras alcanzar la categoría 3, el huracán perdió intensidad, pero mantiene en alerta a las autoridades por su posible llegada a la costa de Sinaloa

Personal de la Marina de México patrulla el malecón de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México, el 12 de octubre de 2026, mientras el huracán Simon se desplaza frente a la costa mexicana del Pacífico. El huracán Simon azotó la costa mexicana del Pacífico con vientos intensos y fuertes lluvias el 12 de octubre de 2026, amenazando con tocar tierra esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Personal de la Marina de México patrulla el malecón de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México, el 12 de octubre de 2026, mientras el huracán Simon se desplaza frente a la costa mexicana del Pacífico. El huracán Simon azotó la costa mexicana del Pacífico con vientos intensos y fuertes lluvias el 12 de octubre de 2026, amenazando con tocar tierra esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Por María Graterol

PUERTO VALLARTA.- El potente huracán Simón, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5, dejó un muerto y daños materiales a su paso por el Pacífico mexicano, informaron este lunes las autoridades.

El ciclón amenazaba con causar mayores estragos, pero sus vientos perdieron fuerza al interactuar con las zonas montañosas durante su lento desplazamiento a lo largo de la costa.

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Esta vista aérea muestra la zona turística de Puerto Vallarta antes del posible impacto del huracán Simón, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 9 de octubre de 2026. El huracán Simón podría intensificarse rápidamente antes de azotar la costa del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el 9 de octubre.
NATURALEZA

El huracán Simón se dirige con fuerza a México

El fenómeno se alejó de las playas mexicanas, aunque podría aproximarse nuevamente a tierra y tocar la costa del estado de Sinaloa el miércoles por la noche, según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno de El Niño, caracterizado por el aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico, contribuye a intensificar la actividad ciclónica en esta región.

Simón, que inicialmente se esperaba que tocara tierra durante el fin de semana, modificó su trayectoria. Los pronósticos apuntan ahora a un posible impacto en la costa norte del Pacífico mexicano la noche del miércoles.

Esta vista aérea muestra la zona turística de Puerto Vallarta antes del posible impacto del huracán Simón, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 9 de octubre de 2026. El huracán Simón podría intensificarse rápidamente antes de azotar la costa del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el 9 de octubre.

Esta vista aérea muestra la zona turística de Puerto Vallarta antes del posible impacto del huracán Simón, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 9 de octubre de 2026.

El huracán Simón podría intensificarse rápidamente antes de azotar la costa del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el 9 de octubre.

Sinaloa se prepara ante un posible impacto

El más reciente informe oficial prevé que el ciclón llegue a Mazatlán, Sinaloa, como huracán de categoría 1.

"Estará impactando como huracán de categoría uno en Mazatlán, Sinaloa", declaró la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, durante la conferencia de prensa diaria de la Presidencia.

Más al sur, en el estado de Guerrero, Simón dejó un hombre de 71 años muerto por "el colapso de una barda", informó la gobernadora Evelyn Salgado. En esa región, las lluvias asociadas al ciclón inundaron calles del balneario de Acapulco la semana pasada.

En Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano, donde se anticipaban afectaciones por el fenómeno, el cielo amaneció despejado este lunes y un arcoíris cruzó el horizonte, observó un equipo de la AFP.

Mientras las olas todavía rompían con fuerza contra la costa, habitantes y visitantes se ejercitaban en el malecón.

FUENTE: Con información de AFP

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