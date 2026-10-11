Gustavo Petro alienta en México red "activismo digital" en la región de cara a elecciones en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO .- Gustavo Petro , expresidente de Colombia, planteó construir un activismo "digital unido” en América Latina en un llamado a " progresistas " para enfrentar una supuesta manipulación de elecciones en la región con el uso de inteligencia artificial (IA) y de bots, a semanas del balotaje en Brasil .

Petro hizo la propuesta durante la charla 'Colombia ante el abismo' en la Feria del Libro del Zócalo de la capital de México,

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Según el exmandatario de izquierda, hubo manipulación electoral con IA en Colombia, Ecuador y Perú mediante perfiles falsos utilizados para persuadir a los votantes, y luego llamó a “derrotar” los bots en Brasil, de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el 25 de octubre próximo.

Dijo que si cada individuo distingue la realidad de la virtualidad, "el progresismo gana”.

“Así destruimos realmente a los dueños más poderosos del capital que son los dueños de esa virtualidad", dijo en un mensaje en busca de reanimar el disminuido izquierdismo y la radicalización política.

Aseguró que México es casi el único país de América Latina donde sigue en pie el progresismo, y si hoy hubiera elecciones, “casi con certeza” ganaría quien sea candidato o candidata de Morena", recalcó

Activismo digital para Brasil

Petro instó a "derrotar" a los bots en las elecciones de Brasil "con seres humanos para reemplazar esa capacidad comunicacional" y para que así "el electorado pueda entender qué es virtualidad y qué es realidad".

"Esa es una estrategia, una táctica, diría yo", subrayó en declaraciones citadas por medios locales y agencias.

En el balotaje de Brasil, el presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva está enfocado en su cuarta reelección por otros cuatro años, tras perder como el candidato más votado frente al conservador Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta del 4 de octubre.

Días más tarde, el gobierno de Lula ordenó a la Policía Federal el archivo de una investigación sobre una supuesta interferencia del gobierno de EEUU, una semana después de que la Fiscalía General brasileña denunció una presunta financiación estadounidense a opositores.

Llamado en medio de disputa regional

En su intervención, Petro pidió entonces construir un "activismo digital unido" entre los movimientos progresistas de distintos países, fundado en una primera etapa por Hugo Chávez, quien "cayó electoralmente porque se sostuvo en el petróleo, el carbón y el gas".

Habló de un activismo que "sea capaz de superar la inmensa cantidad de dólares y euros que los dueños del capital invierten para manipular la conciencia humana, individual y colectiva", según afirmó.

El llamado del expresidente colombiano llega cuando el poder electoral de Brasil reforzó medidas para frenar el uso de IA, mientras la izquierda, en la que se fundó el Socialismo del Siglo XXI, pierde influencia en la región ante el impulso de las fuerzas de tendencia conservadora.

FUENTE: Con información de EFE, lajornada.com.mx