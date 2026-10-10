El huracán Simón se dirige con fuerza a México

El huracán Simón podría intensificarse rápidamente antes de azotar la costa del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el 9 de octubre.

Esta vista aérea muestra la zona turística de Puerto Vallarta antes del posible impacto del huracán Simón, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 9 de octubre de 2026.

PUERTO VALLARTA.- El huracán Simón avanza este sábado por el Pacífico hacia México, donde amenaza con tocar tierra con gran intensidad. Sin embargo, en la turística ciudad de Puerto Vallarta, acostumbrada a estos poderosos ciclones, todavía predomina la calma.

Los pronósticos indican que Simón podría impactar como huracán de categoría 4 o incluso alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

En Puerto Vallarta, el cielo permanece nublado y el oleaje todavía no muestra una agitación considerable. Entre los habitantes predomina la tranquilidad.

La ciudad costera cuenta con una bahía y está rodeada de montañas que pueden atenuar la fuerza de algunos ciclones.

Los comerciantes colocaron sacos de arena y tapiaron puertas y ventanas para proteger sus negocios. En uno de los tablones se lee, escrito con aerosol, el mensaje: «Simón dice: todo va a estar bien», en alusión al popular juego infantil en el que los participantes siguen instrucciones.

"Temporada de huracanes"

Las autoridades prevén una temporada de huracanes más intensa este año debido al fenómeno climático de El Niño, que calienta las aguas del Pacífico y favorece la formación de ciclones.

También genera inquietud la velocidad de desplazamiento del huracán: Simón avanza a apenas 7 kilómetros por hora, una velocidad reducida que puede prolongar la exposición de algunas zonas a sus efectos y aumentar el riesgo de daños.

Las autoridades prevén ordenar el resguardo de la población a partir de las 5:00 p.m., hora local.

El último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) pronostica que Simón se acerque a la zona durante la noche del sábado o las primeras horas del domingo.

Turistas temen que el ciclón arruine sus vacaciones

Puerto Vallarta es uno de los destinos de playa más visitados de México, gracias a sus playas, su oferta hotelera y su vida nocturna. La amenaza del huracán comienza a generar incertidumbre entre los turistas que llegan para disfrutar de sus vacaciones.

«Vamos a disfrutar lo más que se pueda, aunque sea nada más por el día de hoy», dice Edna Morales, de 41 años, quien llega el viernes desde el norte del país junto con su esposo para celebrar su aniversario.

En el hotel les informan que posiblemente deban evacuar el sábado hacia un refugio.

El recuerdo del huracán Kenna

Para algunos habitantes, la amenaza de Simón evoca los daños causados por otros ciclones. Hugo González, de 48 años, recuerda el paso del huracán Kenna en 2002, que destruyó parte del malecón y dejó cuatro muertos.

Las intensas marejadas hicieron flotar vehículos en su calle, relata mientras llena sacos de arena para proteger la zona.

Mientras Puerto Vallarta se prepara para la posible llegada de Simón, las bandas nubosas del ciclón ya provocan inundaciones en calles de Acapulco, otro importante destino turístico situado más al sur, debido a las lluvias torrenciales.

Decenas de efectivos se preparan para integrar una brigada de respuesta equipada con maquinaria para retirar escombros y una planta potabilizadora móvil, como parte de las medidas destinadas a atender posibles daños y garantizar el suministro de agua.

FUENTE: Con información de AFP